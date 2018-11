QUÉBEC — Les professionnels à l’emploi du gouvernement du Québec jugent que la qualité des services publics s’est détériorée ces dernières années, en raison des vagues successives de compressions budgétaires et de gel d’embauche.

Et ils craignent que l’engagement pris par le gouvernement Legault de sabrer 5000 postes dans la fonction publique dans le présent mandat ne fasse qu’empirer la situation.

Le Syndicat des professionnels du gouvernement du Québec (SPGQ) a rendu public lundi un sondage mené en novembre et décembre 2017 auprès de 2500 de ses membres.

Il en ressort notamment que les fonctionnaires estiment qu’ils ne peuvent plus livrer les services à la population dans les délais requis, croulant sous la tâche, et faute d’effectifs suffisants.

Les domaines où les compressions budgétaires des dix dernières années se sont fait le plus sentir seraient, selon eux: les services informatiques, les dossiers de santé et sécurité au travail (CNESST) et ceux traités par Revenu Québec.

En conférence de presse, lundi, le président du SPGQ, Richard Perron, a dénoncé la situation actuelle, disant espérer que le gouvernement Legault va revenir sur sa décision.

«Je ne vois pas comment on peut augmenter les services à la population tout en coupant les effectifs» dans la fonction publique, a-t-il plaidé.