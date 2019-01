OTTAWA — Les Canadiens découvriront mardi matin la nouvelle interprétation que fait Santé Canada d’une alimentation saine, quand la ministre fédérale de la Santé Ginette Petipas Taylor dévoilera à Montréal la version renouvelée du Guide alimentaire canadien.

Le guide devrait accorder une plus grande place aux protéines de source végétale, ce qui inquiète déjà les éleveurs de bétail et les producteurs laitiers.

Quand Santé Canada a entrepris de réviser le guide il y a quelques années, l’agence fédérale a promis que les changements seraient inspirés non seulement par des experts, mais aussi par les commentaires des Canadiens.

Santé Canada avait précisé qu’elle ne rencontrerait pas de représentants de l’industrie et que le guide ne s’inspirerait pas des recherches de l’industrie alimentaire.

Un document de consultation publié par Santé Canada rappelait que la majorité des Canadiens ne consomment pas suffisamment de fruits, de légumes et de grains entiers. Ils sont nombreux, en revanche, à avaler des boissons très sucrées.

Santé Canada avait aussi indiqué qu’on devait accorder plus d’importance aux aliments de source végétale et riches en fibre. Les Canadiens devraient aussi consommer moins de viande rouge et de gras saturés.