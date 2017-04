Patrick Lemieux quitte le groupe Kaïn. Le populaire guitariste, qui est originaire de Sainte-Sabine-de-Bellechasse, a confirmé la nouvelle sur son compte Facebook jeudi en fin de journée.

Comme le soulignait le musicien de 40 ans dans son message à ses fans, cette séparation s’est faite à l’amiable.

Puis dans un entretien avec La Voix du Sud, il a indiqué que cette décision, bien que difficile, était le fruit d’une réflexion qu’il tenait depuis un certain temps déjà. Au cours des derniers mois, Patrick et ses comparses de Kaïn avaient enregistré le 7e album du groupe qui sortira à l’automne. «Vous pourrez entendre le quatuor original tout au long de votre écoute. Nous en sommes tous très fiers et j’y ai mis tout le cœur que vous me connaissez», avait-il mentionné dans son message Facebook.

Après 17 années à faire le tour du Québec avec son groupe, il a opté pour la stabilité de la vie familiale. «Ma fille va avoir 8 ans le 21 avril et je souhaite passer plus de temps avec elle, ce qui n’était pas le cas auparavant», de mentionner le musicien qui caresse divers projets, dont une réorientation de carrière.

Le sympathique guitariste a amorcé, au cours de la dernière année, un baccalauréat en enseignement au secondaire à l’Université du Québec à Trois-Rivières, localité où il demeure. «À 40 ans, l’occasion s’y prêtait bien. Comme mon père, je me dirige vers ce métier. Je n’ai toutefois pas encore choisi la spécialité dans laquelle j’entends enseigner, mais ça va se préciser ultérieurement», signale Patrick qui dit avoir un intérêt envers les sciences politiques, entre autres.

Avant d’amorcer son baccalauréat, Patrick avait suivi une formation en arts visuels et nouveaux médias à l’UQTR, l’an dernier. Même s’il quitte le groupe Kaïn, il conserve toutefois un lien avec la musique puisqu’il enseigne cette discipline à l’école Les Maestros de Shawinigan, en plus de donner des cours privés chez lui. Il souhaite un jour ouvrir sa propre école de musique.

Plus récemment, il a amorcé une collaboration avec un jeune artiste country de 23 ans, Sam Rhoads. Avec ce dernier, il travaille plus dans l’ombre, notamment en ce qui a trait à l’arrangement des pièces qu’il dit apprécier.