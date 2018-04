L’année 2018 pourrait être celle de Robin Aubert au gala Québec Cinéma, dont les nominations ont été dévoilées aujourd’hui.

Ses films Les Affamés et Tuktuq sont tous deux en nomination pour le prix Iris du meilleur long-métrage. Aubert est également nommé comme meilleur réalisateur pour Les Affamés, qui récolte neuf nominations dont deux pour Meilleure actrice de soutien (Micheline Lanctôt et Brigitte Poupart), Son et Effets visuels.

Les films Le problème d’infiltration et Hochelaga, terre des âmes récoltent le plus de nominations, avec 10 chacun. Si le premier titre figure dans la plupart des catégories les plus prestigieuses – Meilleur film, Scénario, Meilleur acteur pour Christian Bégin – le second se distingue surtout dans des catégories techniques, comme Meilleure direction artistique, Direction de la photographie, Costumes, Maquillage et Coiffures.

Quatre autres films font bonne figure au chapitre des nominations en récoltant huit nominations: Les rois mongols de Luc Picard, Chien de garde de Sophie Dupuis, La petite fille qui aimait trop les allumettes de Simon Lavoie et Boost de Darren Curtis. Ce dernier pourrait confirmer une percée des films québécois de langue anglaise au sein du gala, une tendance qui se dessine depuis l’an dernier avec le film Two Lovers and a Bear, qui avait remporté 2 prix et reçu 10 autres nominations.

Sans grande surprise, Denise Filiatrault est pressentie pour remporter l’Iris de Meilleure actrice pour son rôle dans C’est le coeur qui meurt en premier. Elle est finaliste aux côtés d’Élise Guilbault (Pour vire ici) et de Mélissa Désormeaux-Poulin (Le Trip à trois). Chez les hommes, Christian Bégin (Le problème d’infiltration) et Patrick Huard (Bon Cop Bad Cop 2) sont finalistes.

Plusieurs actrices et acteurs se sont fait remarquer cette année. Dans la catégorie Révélation de l’année, on retrouve Rose-Marie Perreault, qu’on a découvert dans Les faux tatouages; Romane Denis, qui incarne Mégane dans Charlotte a du fun; Nabil Rajo, qui tient le rôle principal dans Boost; Théodore Pellerin, dans Chien de garde; et Marine Johnson, pour son interprétation dans La jeune fille qui aimait trop les allumettes.

Comme l’an dernier, le public sera invité à voter pour son film favori parmi les cinq ayant récolté le plus d’entrées au box-office québécois, soit De père en flic 2, Bon cop bad cop 2, Le trip à trois, Junior majeur et Ballerina.

Comme l’an dernier, Édith Cochrane et Guylaine Tremblay assureront l’animation du gala, le 3 juin. Léane Labrèche-Dor et Pier-Luc Funk seront les hôtes du gala des artisans, qui aura lieu le 29 mai.