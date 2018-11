La célèbre rappeuse est dans la liste des nommés au prestigieux prix du Songwriters Hall of Fame 2019, a rapporté AP.

Première femme du rap à être nommée dans cette catégorie, Missy Elliott pourrait aussi devenir la troisième artiste de la discipline à faire son entrée dans cette institution, après Jay-Z et Jermaine Dupri, rapporte l’agence de presse américaine.

Mariah Carey, Jimmy Cliff, mais aussi Cat Stevens et The Eurythmics sont également en lice.

Six compositeurs (ou groupes compositeurs) seront officiellement intronisés lors du 50e gala de l’institution le 13 juin 2019.

AP rapporte que Missy Elliott a écrit de nombreux titres pour les plus grandes stars des années 1990 et 2000, telles que les Destiny’s Child, la regrettée Aaliyah, Janet Jackson ou encore Mary J. Blidge.

Fondé en 1969, le Songwriters Hall of Fame vise à promouvoir le travail des auteurs et compositeurs des chansons les plus populaires.

Dans la liste des artistes reconnus par cette institution, figurent Charles Aznavour, Burt Bacharach, Chuck Berry, Jon Bon Jovi, David Bowie, Leonard Cohen, Elton John, Cyndi Lauper ou encore Dolly Parton.