Courir pour les écoles de L’Île-des-Soeurs

Les inscriptions pour la 5e édition de l’Association Bougeons-Dons sont ouvertes. L’argent récolté à l’occasion de cet événement de course à pied sera une nouvelle fois versé à la Fondation des écoles primaires de L’Île-des-Sœurs.

«On a des parcours de 1 et 2 kilomètres, surtout pour les enfants âgés à partir de 4 ans, puis 5 kilomètres à partir de 14 ans et 10 kilomètres à partir de 16 ans, précise la fondatrice, Mélanie Aubut. C’est un événement communautaire qui réunit chaque année de nombreux Insulaires et pas uniquement des parents.»

Selon elle, la course à pied, qui se veut amicale et rassembleuse, est l’occasion de rappeler l’importance de pratiquer une activité physique, notamment auprès des plus jeunes.

Le départ qui se fait à 8h à l’école primaire Île-des-Sœurs permet aux plus jeunes de réaliser leur course puis d’aller dans la cour d’école où d’autres activités les attendent. Du soccer, un atelier maquillage, une animation vocale et musique, ou encore des massages sont prévus pour occuper les familles jusqu’au retour des derniers coureurs.

L’ensemble des participants reçoit un dossard et une puce électronique pour chronométrer leur temps de parcours.

Objectif

L’an passé, quelques 350 personnes s’étaient inscrites et avaient permis de remporter 9 500 $. En quatre ans, la fondatrice estime que la somme recueillie en faveur des enfants s’élève à 35 000 $.

«Il y a deux ans, à l’école primaire Île-des-Sœurs, ils ont mis en place un maillage, pour que les enfants puissent jouer sur les murs avec des balles et boules de neige, détaille-t-elle. Il y a des tracés également qui ont été placés sur l’asphalte pour multiplier les jeux de ballon ou de marelle.»

Depuis l’année dernière, l’école conserve l’argent en vue de la réfection de la cour.

«Quand on remet l’argent qui provient des inscriptions et des commanditaires, on promet de l’utiliser pour inciter les enfants à bouger et on trouve que la Fondation les incite à être actifs à l’école», mentionne Mme Aubut.

Cette année, l’association Bougeons-Dons vise les 400 participants et de dépasser les 10 000 dollars.