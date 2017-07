Karim Dabo en spectacle à Lachine

Le parc de la Marina d’escale vibrera sur la musique de Karim Dabo, le mercredi 2 août.

Ses chansons allient de douces sonorités occidentales et africaines dans un style qualifié d’afro-pop. Écrits en wolof, un dialecte sénégalais, ses textes reflètent sa démarche humaniste et évoquent un chemin vers la paix intérieure.

Karim Dabo est né en 1987 d’un père sénégalais et d’une mère française. Percussionniste depuis son plus jeune âge, il arrive en juin 2013 à Montréal et sort son premier album, Sama Yone, en février 2014 au Québec, en France et à la Réunion.

Le spectacle débutera à 19 h30 sur le boulevard Saint-Joseph entre la 21e Avenue et la 24e Avenue. Les citoyens sont invités à apporter leurs chaises.