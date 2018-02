Pêcheurs en herbe

Les jeunes LaSallois pourront apprendre la pêche sur glace lors de la semaine de relâche grâce à une formation offerte par l’organisme Héritage Laurentien.

«La pêche sportive est une activité souvent méconnue chez les jeunes, surtout en milieu urbain, explique le directeur général, Jason Di Fiore. La région de Montréal regorge pourtant de sites très intéressants comme le parc des Rapides.»

La formation «pêche en herbe», offerte aux enfants de 9 à 12 ans et chapeautée par la fondation de la faune du Québec, vise à encourager la relève.

La mission d’Héritage Laurentien repose sur la conservation des milieux naturels ainsi que l’éducation relative à l’environnement. «La formation rejoint donc ces deux volets puisque les jeunes seront initiés à la pratique responsable de la pêche», ajoute-t-il.

Les enfants apprendront ainsi les techniques de pêche et l’anatomie du poisson, mais aussi l’importance de respecter les limites de prises, de tailles, les dates d’ouvertures, la remise à l’eau des poissons attrapés et le respect des milieux naturels lors de l’activité.

Permis

Les enfants repartiront avec un permis gratuit valide jusqu’à leurs 18 ans, alors que le coût est bien souvent un facteur qui freine la relève chez les pêcheurs, selon M. Di Fiore. «Les jeunes qui se qualifient jouiront aussi d’un avantage économique important, puisque le coût annuel est présentement d’environ 30$», indique-t-il.

Un enfant qui l’obtient à l’âge de 9 ans, par exemple, réalisera ainsi une économie de près de 300$.

Les apprentis pêcheurs pourront ensuite pratiquer à tout endroit où cette activité est légalement autorisée, sur l’ensemble du territoire québécois.

«Certaines restrictions s’appliquent au niveau des espèces, notamment le saumon atlantique, qui requiert une autorisation spéciale», précise-t-il.

Une fois adulte, ils seront invités à se procurer son permis annuel dont les frais servent, notamment, au financement des efforts de conservation des milieux naturels et mise en valeur de la pêche au Québec.

Le nombre délivré sera cependant limité. Les enfants inscrits au camp de jour de la relâche, organisé par l’organisme, seront prioritaires. Les permis excédentaires seront ensuite remis dans l’ordre d’arrivée des participants.

Les enfants repartiront aussi avec une brimbale, ligne à pêche montée sur un mécanisme qui indique la capture d’un poisson, ainsi qu’un guide.

Une activité gratuite de pêche sur glace, ouverte autant aux adultes qu’aux enfants, est également organisée en parallèle. Le permis n’est pas requis, le site sera sécurisé et les équipements nécessaires seront fournis.

Plus d’infos : activité de pêche blanche et formation offertes les 6,7 et 8 mars de 9h à 15h à l’angle de la rue Bishop Power et du Boulevard LaSalle, dans le parc des Rapides.