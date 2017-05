85 ans pour le célèbre sandwich du restaurant Wilensky

Ouvert en 1932, le restaurant Wilensky a bâti sa notoriété dans le Mile End et à l’international autour du «Spécial Wilensky», un sandwich moutarde, bologne et salami. 85 ans après, la clientèle est toujours au rendez-vous.

Une institution dans le quartier du Mile End au coin des rues Clark et Fairmount, le restaurant Wilensky n’a pas perdu une ride avec sa décoration vintage où l’on retrouve encore des grils vieux de plus de 70 ans, une horloge Kik Cola, une caisse-enregistreuse à clochette et une fontaine de boissons gazeuses à l’ancienne.

Arrivée de Russie à la fin du XIXe siècle, la famille Wilensky ouvre une boutique de cigares et autres accessoires, au coin des rues St-Urbain et Fairmount en 1932. Les frères Moe et Archie Wilensky y vendent des hot-dog et des sodas en avant du magasin, pour faire face à la compétition.

«À chaque fois qu’il prenait sa pause-repas les clients étaient intrigués par les sandwichs de mon père Moe et lui demandaient de refaire les mêmes pour eux. C’est comme ça qu’est né le «Spécial Wilensky», un sandwich très commun que finalement tout le monde peut faire: une combinaison de bologne, salami et moutarde», raconte Sharon Wilensky, copropriétaire du restaurant et fille du fondateur.

Un ingrédient fait toutefois la différence de ce sandwich «très commun» et la famille en garde bien le secret: le pain.

«Le pain est spécialement fait pour nous depuis 1932, souligne Sharon. D’année en année la recette perdure et passe de main en main aux personnes qui nous le fabriquent; c’est un secret bien gardé, on ne divulguera jamais la recette!»

Entreprise familiale

En 1952, les frères Wilensky déménagent le restaurant à son emplacement actuel au 34, avenue Fairmount. Au fil des ans, chaque membre de la famille participera plus ou moins longtemps à cette entreprise familiale, tout comme leurs amis.

Ruth Wilensky, veuve de Moe décédé en 1984, a 97 ans aujourd’hui. Elle a arrêté de travailler au sein du restaurant il y a seulement quatre ans. Ses enfants, Sharon et Asher, sont présentement les copropriétaires.

«On vend aussi d’autres sortes de sandwichs (fromage, œufs, hot-dog), mais le «Spécial Wilensky» est tellement populaire que nous avons dû arrêter de faire presque tous les autres», souligne la copropriétaire.

Les clients se doivent également de respecter les règles de la famille.

«Notre sandwich est toujours avec de la moutarde et il n’est jamais coupé en deux, le monde apprend à être client ici et suit nos règles!» lance, amusée, Sharon Wilensky.

Aussi, les pourboires sont entièrement reversés à la Fondation des maladies de cœur et de l’AVC, ainsi qu’à la Fondation Jeunesse au soleil.

La famille a dû enregistrer le nom du sandwich à cause des imitations par la concurrence. «Il y a beaucoup de monde qui essaie de nous imiter et utilise notre nom, mais avec notre pain spécial les gens n’arriveront pas à refaire notre sandwich!» assure Mme Wilensky.