Patrice Bernier, capitaine d’inspiration

Président d’honneur de la 3e édition du Match des étoiles à Montréal-Nord le 18 septembre, Patrice Bernier veut aider les jeunes à «croire en leurs rêves». Le capitaine de l’Impact de Montréal évoque son propre parcours comme source d’inspiration.

«Souvent, en tant que sportif, tu es dans ta bulle, tu ne fais pas forcément attention à ce que tu représentes. Pourtant, on marque les esprits et ces jeunes», assure Patrice Bernier, qui va, pour la troisième fois de sa carrière, chausser à nouveau ses crampons au parc Saint-Laurent afin de récolter des fonds pour aider des adolescents en difficulté.

Aider, un maitre-mot qui guide, depuis le début de sa carrière, le natif de Brossard. «Pour moi, c’est juste logique. Si, avec ma popularité, je peux apporter un peu d’attention sur ce coin défavorisé, je serais heureux», souffle celui qui prône, comme modèle, son père, Jean, bénévole durant de longues années auprès de la Maison d’Haïti et fortement impliqué auprès de la communauté haïtienne.

«Michael Jordan, Ronaldo ou Zidane m’ont inspiré. Mais c’est mon père qui m’a montré le chemin, reprend le Québécois. Il a beaucoup donné pour la communauté, j’essaye de suivre sa trace.»

Le sport m’a permis de découvrir d’autres continents et m’a donné une grande ouverture d’esprit. Si j’étais resté à Brossard ou dans un petit coin du Québec, je n’aurais pas appris toutes ces choses que je peux inculquer à mes enfants. J’ai découvert la vie et de belles valeurs grâce au foot.» – Patrice Bernier

«Des obstacles qu’il fallait traverser»

Passé par la Norvège, le Danemark et l’Allemagne au cours de sa carrière, Patrice Bernier a traversé un parcours sinueux avant de porter le brassard de capitaine de l’équipe professionnelle de Montréal.

Doué patins aux pieds, le futur international canadien fait ses premières armes aux Foreurs de Val-d’Or, à l’adolescence, dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec avant de se tourner vers le soccer et un avenir, pensait-il, bouché.

«J’ai commencé à jouer dans le sous-sol de ma maison, avec ma mère, vers 3 ou 4 ans, se souvient l’intéressé. Mais on m’avait dit que je ne ferais aucune carrière dans le foot, qu’il n’y avait pas d’entrée possible et qu’il fallait continuer le hockey.»

«C’est vrai, je n’ai pas connu pas les mêmes difficultés économiques que ces jeunes de Montréal-Nord, mais moi-aussi, j’ai eu des obstacles qu’il fallait traverser.»

«Je veux agir et pas seulement par les mots»

À 36 ans, alors qu’il vit les derniers moments d’une riche carrière, Patrice Bernier veut «rendre tout ce que l’on m’a donné et montrer qu’il y a beaucoup de gens qui travaillent fort pour aider ces jeunes en difficulté. Il faut les mettre en lumière.»

De retour dans la métropole depuis 2012 après près d’une décennie passée en Europe, il avoue avoir pris conscience d’un nouveau rôle à jouer.

«Je me suis rendu compte, au stade ou dans divers événements, que des enfants voulaient s’inspirer de moi. Tu n’es plus un simple joueur, tu deviens presque un idéal. On a une influence. Je veux agir et pas seulement par les mots. Je veux les aider à avoir un chemin de vie plus facile», insiste le coéquipier de Didier Drogba.

«Mes parents et mes amis ont joué un grand rôle pour moi, reprend-il. J’ai appris à croire en mes objectifs, mes rêves, à surmonter les difficultés et l’adversité. Que ce soit dans le sport ou ailleurs, si tu fais tout pour être le meilleur, tu peux y arriver. C’est ce que je veux transmettre.»

La 3e édition du Match des étoiles se déroulera dimanche 18 septembre au parc Saint-Laurent, à Montréal-Nord, de 12h à 17h.