Des activités pour occuper les jeunes de Montréal-Nord cet été

L’arrondissement de Montréal-Nord a octroyé des subventions à cinq organismes du secteur pour mettre sur pied des activités pour les jeunes et assurer une certaine sécurité dans les parcs, cet été.

L’argent accordé par l’arrondissement vise à encourager les projets qui prévoient une occupation publique des parcs en saison estivale. De cette manière, l’arrondissement espère éviter le flânage et les évènements conflictuels entre jeunes qui ont déjà été observés par le passé dans les parcs Saint-Laurent, Henri-Bourassa, Le Carignan et Ottawa.

Les projets financés «permettront de renforcer la qualité de vie et le sentiment de sécurité», selon un document de l’arrondissement.

Du sport et des jeux

Un itinéraire pour tous s’est vu octroyé une subvention de 100 000$ pour son projet «Un été fou des parcs», prévu du 26 juin au 15 octobre, dans les parcs Saint-Laurent, Ottawa et Henri-Bourassa et sur la Place Normandie. Cette somme sera partagée entre Coup de pouce jeunesse, la Coopérative multisports, le Centre des jeunes l’Escale, la Maison des jeunes l’Ouverture, le club de basketball, Un itinéraire pour tous et Horizon Jeunesse pour l’organisation d’activités sportives et culturelles, comme de la danse, de l’ultimate frisbee, de flag-football, ou encore une tente à lire.

Les organismes Bouge de là, Service de loisirs Sainte-Colette et la Coop de solidarité Éconord ont, eux, respectivement obtenu 7 000$, 2 000$ et 1 500$ pour leurs activités ludiques et sportives.

L’arrondissement a également annoncé une subvention de 22 000$ de la Ville centre, pour l’Institut Pacifique. Cet argent provient de la Politique de l’enfant 2017. Il servira à mettre en place des activités libres et encadrées, du 19 juin au 11 août, dans plusieurs parcs de l’arrondissement. Ces animations visent notamment à occuper les enfants laissés seuls sans supervision dans les parcs.