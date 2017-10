Malgré son opération, Jesen Therrien ne se laisse pas abattre

Le Nord-Montréalais Jesen Therrien a connu une saison de baseball émotive. À peine avait-il réalisé son rêve d’atteindre les ligues majeures qu’il a subi une blessure majeure qui l’a forcé à passer sous le bistouri. Même s’il ratera la saison 2018, il se convaincu de revenir en force sur le monticule.

Le lanceur de 24 ans a été opéré le mardi 19 septembre au coude droit. Il a subi l’opération «Tommy John» en Floride pour une déchirure du ligament.

«Je peux bouger mon coude, mon opération a été un succès, a annoncé Jesen Therrien au micro de Mario Langlois de l’émission Les Amateurs de sports. C’est triste, mais je suis convaincu que ce sera positif».

Lors de son dernier match contre les Mets à New York, il a expliqué avoir ressenti une douleur intense dans le coude avant sa sortie. «Les médecins ont confirmé dès le lendemain que mon ligament était déchiré», a-t-il déclaré durant l’émission du 2 octobre.

Une année heureuse

Le jeune releveur droitier a eu une année chanceuse et remplie d’émotion puisqu’il avait rejoint les ligues majeures avec les Phillies de Philadelphie.



« J’étais heureux, tout allait bien jusqu’à l’opération, confie le joueur. Depuis que j’ai 4 ans, mon rêve était de jouer dans les majeures».

Il a également mentionné que toute l’organisation voulait le revoir en santé peu importe le temps que cela prendra pour qu’il guérisse totalement.

« Ils sont convaincus que je vais revenir à 100 pour cent», a exprimé le lanceur qui a débuté dans les championnats provinciaux.

Auprès de sa famille

Plutôt optimiste, Therrien ne lâchera rien et se dit convaincu qu’il reviendra plus fort. Comme il l’explique souvent lors d’entrevues, les plus beaux moments sont aux cotés de sa famille. Durant deux jours, il est donc revenu du côté de Montréal-Nord pour profiter de ses proches. Le 4 octobre, il est retourné en direction de la Floride pour continuer ses traitements.

Il a fait sa première présence au monticule pour les Phillies le 29 juillet 2017. Il était venu en relève à la 6e manche sans accorder de point aux Braves d’Atlanta.

En 15 présences cette saison, Therrien a lancé durant 18,1 manches. Il a accordé 24 coups sûrs et donné 17 points mérités. Il a réalisé dix retraits sur des prises pour une moyenne de points mérités de 8,35.

À 17 ans, Jesen avait été repêché par les Mets de New York. L’expérience, qui n’avait pas été concluante, ne s’est pas terminée par la signature d’un contrat. Il a été repêché de nouveau l’année suivante par les Phillies de Philadelphie, au 17e tour.

L’athlète a été inscrit au programme Sports-Études de la polyvalente Édouard-Montpetit. Il a également été joueur au Collège Ahuntsic.

Il a aussi endossé l’uniforme des Monarques de Montréal-Nord et des Orioles de Montréal.