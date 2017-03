Juno et Genie sortent de leur tanière

:L'ourse noire, Génie, salue la foule venue assistée à la première sortie printanière de l'année TC Media / Isabelle Bergeron Previous photo Next photo







Qui a dit que les marmottes étaient les seules capables de prédire l’arrivée du printemps? Jeudi, au Zoo Ecomuseum de Sainte-Anne-de-Bellevue, deux ourses noires sont sorties de leur tanière, un signe certain de la fin des températures hivernales.

Juno et Genie, âgées respectivement de cinq et six ans, sont timidement sorties de leur repaire hivernal à 10H45. Les deux énormes bêtes ont été accueillies avec quelques pommes, salades et melons d’eau éparpillés dans leur enclos sous le regard attentif de plusieurs visiteurs et photographes.

Depuis quelques jours, l’équipe du zoo remarquait que le niveau d’activité des ours augmentait. C’est pourquoi, malgré la température plutôt froide, les portes pour accéder à leur enclos extérieur se sont ouvertes pour permettre aux deux mammifères de marcher dans la neige et profiter du soleil.

Patricia Presseau, directrice de collection du Zoo explique que «l’animal est doté d’une horloge biologique interne très sensible aux variations de températures, de pression barométrique et à la durée de l’ensoleillement ce qui lui permet connaître le moment idéal pour sortir de sa tanière».

Contrairement à la croyance populaire, «l’ours noir n’hiberne pas, mais hiverne», explique David Rodrigue, directeur général du Zoo. Il n’est pas totalement endormi comme la marmotte, mais somnole durant tout l’hiver». Au mois de janvier, la femelle donne même naissance aux oursons, durant la période d’hivernation.