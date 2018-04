Fini la cigarette dans les parcs

Il sera bientôt complètement interdit de fumer dans les parcs de Pierrefonds-Roxboro. L’arrondissement modifiera son règlement qui, pour l’instant, limite le tabagisme à plus de neuf mètres des aires de jeu.

«Le règlement qu’on avait jusqu’ici était impossible à appliquer. Comment peut-on contrôler qui se trouve vraiment à quelle distance des jeux ? On ne peut faire des lignes sur le gazon. Pour être une communauté saine, on a décidé d’utiliser le périmètre du parc comme limite. On s’est dit qu’on voulait promouvoir la santé», indique le maire Dimitrios (Jim) Beis.

Ce dernier souligne également que la légalisation imminente de la marijuana a aussi influencé la décision du conseil. «On a pensé qu’il fallait faire quelque chose avant de se retrouver avec des gens dans les parcs qui commencent de fumer n’importe quoi», fait-il valoir.

Alors qu’un avis de motion a été déposé au conseil d’arrondissement du 9 avril, le règlement devrait être modifié lors de la prochaine séance publique.