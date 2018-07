De nouvelles installations sportives à Gérald-Godin

Les étudiants du collège Gérald-Godin ainsi que les résidents de L’Île-Bizard – Sainte-Geneviève pourraient bientôt profiter de nouvelles installations sportives, alors que le cégep prévoit de faire l’ajout d’une piscine intérieure, d’un terrain de soccer extérieur en plus de réaménager son gymnase.

Un plan, qui prévoit également l’ajout d’une nouvelle salle de musculation, de salles multifonctions ainsi que d’un laboratoire de kinésiologie, a été déposé au ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur au printemps.

«On veut développer des infrastructures plus à la hauteur des besoins d’une population étudiante collégiale. On a monté le projet, on l’a déposé au ministère et Québec a une analyse à faire. L’accueil a été très favorable, très constructif. On a fait des ajustements très pertinents qu’on nous a suggérés au ministère», indique le directeur général du cégep, Philippe Gribeauval.

Si on ignore l’échéancier ou le coût estimé total prévu du projet, le conseiller en communication à la direction générale du collège, Jonathan Gagné, précise que les travaux devraient durer de deux à trois ans, une fois que Québec aura donné son appui au projet.

L’arrondissement de L’Île-Bizard – Sainte-Geneviève prévoit s’associer au collège pour ce qui est de la construction de la piscine intérieure. L’arrondissement devrait contribuer à hauteur de 5 M$ au projet.

Le maire d’arrondissement, Normand Marinacci, souligne qu’il avait, lors de l’élection de 2013, mis dans son programme électoral un projet de piscine publique intérieure pour L’Île-Bizard – Sainte-Geneviève.

«J’obtenais beaucoup de demandes, mais je n’ai rien promis. On s’est penché là-dessus et on s’est aperçu que les coûts, qui étaient de 25 M$, étaient trop élevés. On a mis le projet en veilleuse jusqu’à ce que M. Gribeauval, nous propose un partenariat. C’est fantastique, on pourrait finalement avoir une piscine intérieure à un coût qu’on peut se permettre», précise-t-il.

M. Marinacci mentionne qu’il s’attend à recevoir une réponse préliminaire du ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur par rapport au projet d’ici le mois août. Le cégep Gérald-Godin n’a toutefois pas confirmé cette information.