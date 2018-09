La parole aux candidats: Robert-Baldwin

Chaque semaine, les Cités Nouvelles invitent les candidats au poste de député provincial dans la circonscription de Robert-Baldwin à exprimer leur point de vue sur différents enjeux locaux. Leur réponse est publiée telle quelle.

Leur participation n’est pas obligatoire.

La circonscription de Robert-Baldwin comprend la Ville de Dollard-des-Ormeaux ainsi qu’une partie de l’arrondissement de Pierrefonds-Roxboro.

La première question posée est: quels sont les trois points à améliorer dans Robert-Baldwin?

Laura Azéroual

Coalition avenir Québec

Trois points à améliorer dans Robert-Baldwin:

Premièrement, il faut s’attaquer au problème de la pauvreté. Dans Robert-Baldwin, et notamment dans Pierrefonds-Roxboro, près de 20% de la population vit sous le seuil de la pauvreté.

Deuxièmement, il faut favoriser l’utilisation du transport en commun par les résidents. Il faut accroitre le nombre des stationnements incitatifs pour permettre à la population d’avoir un meilleur accès aux trains de banlieue.

Troisièmement, il faut régler la question de l’approvisionnement d’électricité dans Robert-Baldwin, une question qui perdure depuis des années. Le groupe BIUDDO s’est opposé à la construction des pylônes pour ne pas diminuer la valeur des maisons et dégrader l’apparence des quartiers concernés.

Luca Brown

Nouveau parti démocratique du Québec

Un enjeu important pour les citoyens de Robert-Baldwin concerne nos services de santé. Ils demandent l’inclusion des soins dentaires et des médicaments sur ordonnance dans notre système universel existant.

Personne ne devrait avoir à se soucier d’aller chez le dentiste ou d’acheter des médicaments essentiels. Nos citoyens veulent également des transports en commun plus accessibles et abordables. Nous devons construire un réseau de transport efficace et accessible qui sert les quartiers qui en ont le plus besoin. Cela signifie une révision du REM afin de s’assurer que les projets de transport en commun restent dans les mains du public. Enfin, les gens en ont assez du sous-financement chronique de nos services sociaux. Nous devons rejeter l’austérité du gouvernement Libéral pour faire en sorte que nos services (banques alimentaires, hôpitaux, soutien aux personnes handicapées etc.) aient les ressources nécessaires pour permettre aux gens de vivre une vie digne.

Carlos Leitao

Parti libéral du Québec (PLQ)

Bonjour à vous tous,

Je suis très heureux de pouvoir compter sur cette chronique hebdomadaire pour m’adresser à vous.

Robert-Baldwin est un comté auquel je suis très attaché. Ensemble, je souhaite que nous puissions poursuivre notre travail pour continuer d’améliorer notre qualité de vie.

Les trois points sur lesquels nous devons investir temps et énergie ont tous comme finalité l’amélioration de la qualité de vie des familles : en s’assurant d’une meilleure fluidité dans leur déplacement, un accès plus rapide aux soins et services de santé, en prenant soins de nos aînés et en apportant un bon soutien aux personnes plus vulnérables.

J’aurai la chance au cours des prochaines semaines d’aller à votre rencontre, de vous écouter et de vous proposer des engagements concrets pour répondre aux besoins des familles de Robert-Baldwin.