Nouvelles signalisations autour d’écoles d’Outremont

La rentrée scolaire sera marquée par un nouvel affichage pour se garer aux abords de plusieurs écoles d’Outremont. Afin d’améliorer la sécurité des élèves et de faciliter la circulation aux débarcadères lors des arrivées et des départs, l’arrondissement modifiera à certains endroits les heures et la durée de stationnement.

«C’est un peu du ménage. Dans certains cas, les zones de débarcadère pour les autobus vont être agrandies. On va aussi faire des changements aux différentes heures permises des zones de stationnement», explique le maire Philipe Tomlinson.

Les établissements touchés sont le Collège Stanislas, les écoles primaires Buissonnière, Lajoie, Guy-Drummond et Nouvelle-Querbes. Quatre écoles de la communauté juive hassidique sont aussi ciblées, soit Beth Esther, Beth Jacob, Bnoth Jerusalem et Belz.

Les changements apportés varient d’une école à l’autre. Par exemple, sur le boulevard Dollard devant le Collège Stanislas, où l’heure de pointe matinale peut être chaotique, deux zones de stationnement d’une durée de 5 et 30 minutes seront fusionnées pour créer un seul espace de 15 minutes. Cette uniformisation vise à répondre à une problématique causée par le volume important de voitures. Des parents auraient parfois l’habitude de se garer dans la première zone disponible, mais sans se soucier des différentes restrictions de temps.

Sur cette même artère, près de l’avenue Lajoie, une zone où le stationnement est permis en tout temps sera également convertie en débarcadère.

L’hiver dernier, dans ce secteur où se trouve aussi l’école Guy-Drummond, une dizaine de parents avaient reçu une contravention pour avoir débarqué leurs enfants en zone interdite devant Stanislas alors qu’ils étaient pris dans le trafic. Certains reprochaient un manque d’espace de débarquement. Le directeur général adjoint de l’établissement, Michel Morin, avait aussi réclamé un débarcadère supplémentaire.

Autres mesures

Ces nouvelles mesures découlent des discussions entreprises au cours des derniers mois par des élus et fonctionnaires d’Outremont avec la plupart des directions des établissements scolaires, des représentants des autobus et des parents. Le but de ces rencontres était d’évaluer les différentes façons d’atténuer et d’apaiser la circulation.

À moyen terme, d’autres initiatives seront mises en place. «À partir de 2019, on va prévoir ce qu’on peut faire. Ça peut être une panoplie de mesures tout dépendamment de l’école, de sa situation et de son emplacement. Par exemple, on peut faire des intersections surélevées, ajouter des saillies de trottoir ou des dos d’âne», énumère M. Tomlinson qui poursuivra les discussions avec les écoles.

À court terme, l’arrondissement veut aussi installer davantage de supports à vélo dont à l’école secondaire Paul-Gérin-Lajoie-d’Outremont où le besoin se ferait ressentir.