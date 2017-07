Julien Gauthier a présenté la Coupe du Président à son plus grand fan

Le joueur de hockey pointelier a triomphé en LHJMQ avec les Sea Dogs de Saint John cette saison. Il est venu présenter la coupe dans l’arrondissement et a tenu à rendre visite à Danyk Sauvé, un jeune garçon qui combat une tumeur au cerveau.

Le passage par la maison de la famille Sauvé était la première étape de la tournée de Julien Gauthier avec la Coupe du Président dans l’arrondissement. Pour le joueur de 19 ans originaire de Pointe-aux-Trembles, il était impératif de venir saluer Danyk, 12 ans, chez qui un glioblastome multiforme de stade 4, une forme de tumeur au cerveau, a été diagnostiqué il y a un an.

«Ce n’est pas une étape facile pour lui donc j’ai toujours gardé contact. Je fais tout pour l’aider à garder le moral», explique Julien Gauthier.

La rencontre entre les deux amis a eu lieu lors d’une visite du hockeyeur à l’école Félix-Leclerc il y a un peu plus d’un an. En apprenant que le garçonnet était atteint d’un cancer, le joueur a décidé de le prendre sous son aile pour l’accompagner dans cette épreuve. Depuis, ils échangent régulièrement via les réseaux sociaux et Danyk a été invité avec sa famille par Julien lors de matches du Championnat du monde junior de hockey et des finales de la Ligue de hockey junior majeur du Québec (LHJMQ).

«C’est énorme ce qu’il fait pour mon fils, ça l’encourage beaucoup. Il en prend soin comme si c’était son petit frère et on sent que c’est sincère», salue Maxime Sauvé, le père de Danyk.

La visite de Julien Gauthier s’est prolongée puisque son jeune protégé avait invité une dizaine d’amis pour rencontrer l’ailier droit. Un match de hockey-balle a même été improvisé dans la rue.

«Je n’avais jamais vu une coupe et je trouve ça vraiment sympa de sa part, s’est réjoui Danyk. C’est un modèle pour moi, c’est mon idole et il est vraiment gentil.»

Une saison qui donne de l’ambition

Après avoir décroché l’argent avec l’équipe du Canada lors du Championnat du monde junior en décembre, Julien Gauthier a couronné sa saison avec la Coupe du Président remportée avec les Sea Dogs de Saint John. Il l’avait déjà gagnée avec les Foreurs de Val-d’Or en 2014.

Sur le plan personnel, le joueur a compté 51 points, dont 17 buts en saison régulière. Il a aussi été prolifique lors des séries avec 11 filets et six aides en 16 matches.

Repêché par les Hurricanes de la Caroline en 2016, l’ailier droit va retourner aux États-Unis prochainement pour commencer la saison avec le club-école de la franchise.

«Cette saison m’a propulsé et cela ne m’a donné que du positif», promet le jeune homme.

À l’image de ses visites régulières dans l’arrondissement, ce joueur au grand cœur rêve déjà de présenter un jour la Coupe Stanley aux Pointeliers.

«Je ne viens pas de Montréal, moi je viens de Pointe-aux-Trembles», lance malicieusement Julien Gauthier.