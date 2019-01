Un véhicule en libre-service au Mainbourg

Les organismes logés au Centre communautaire le Mainbourg, ainsi que les résidents des habitations du même nom, auront désormais accès à une voiture en libre-service (VLS).

La location de la voiture, une Chevrolet Volt, n’est pour le moment pas disponible aux autres résidents de l’arrondissement, mais la Corporation Mainbourg n’exclut pas de l’ouvrir ultérieurement.

« Nous voulions offrir ce service, c’est si simple et pratique pour les personnes âgées qui résident dans nos habitations communautaires, qui n’ont pas à s’occuper de l’entretien », explique Sandra Babin, directrice des Habitations Mainbourg, qui a mené le projet.

Les employés de la vingtaine d’organismes communautaires du centre pourront également emprunter la voiture pendant leurs heures de travail. La Corporation offre à tous les concernés un abonnement de six mois gratuitement.

Il s’agit de la première voiture sur le territoire montréalais de l’organisme sans but lucratif Autonomik, qui a débuté ses opérations cet automne et compte pour le moment six voitures sur la Rive-Sud de Montréal.

Une entente pour un projet pilote d’un an a été conclue avec l’entreprise d’économie sociale. En fonction des résultats obtenus, il y a possibilité que l’offre soit étendue au voisinage.

« Ils ont de bonnes idées, et une vision différente, affirme François Claveau, directeur général de la Corporation Mainbourg. Leur but n’est pas de faire des profits, ils offrent des prix plus bas que leurs concurrents. »

Autonomik consacre en effet une partie de ses surplus à offrir des rabais aux organismes membres et à leurs usagers à faibles revenus. De plus, ils tentent activement d’ouvrir près de centre de personnes âgées, en plus de faire de la « rentabilisation de véhicule », c’est-à-dire d’offrir aux particuliers la possibilité de louer leurs voitures quand ils ne l’utilisent pas, selon le directeur de l’organisme, Jean-François Lessard.

Soulignons qu’un VSL de la compagnie Communauto est disponible au Centre Communautaire Roussin pour tous les résidents qui désirent s’inscrire au service.

Selon M. Claveau, la Corporation Mainbourg a d’ailleurs d’abord contacté Communauto, qui ne s’est « absolument pas montré intéressé » à installer une seconde voiture dans l’arrondissement, jugeant que celle déjà présente n’était pas rentable.