Une rentrée culturelle effervescente à RDP-PAT

Les citoyens de Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles (RDP-PAT) n’auront pas à aller très loin afin de profiter de spectacles culturels de haut calibre pendant la rentrée automnale. Au total, 130 activités gratuites pour toute la famille seront offertes dans les maisons de la culture et bibliothèques des deux quartiers.

Des spectacles de toutes les disciplines seront offerts, dont du théâtre, de la musique, du chant et de l’humour.

«Cette année, nous avons misé sur tout. Nous avons pensé à tous les goûts et nous avons des spectacles qui sauront impressionner et divertir tous les membres de la famille», explique Julie Jacob, agente culturelle à l’arrondissement.

Cette dernière ajoute que ces spectacles gratuits qui seront offerts à l’arrondissement ont déjà été présentés dans des grandes salles de Montréal.

«Les citoyens pourront aller voir des spectacles qui coûtent très cher si on veut aller les voir ailleurs. De plus, ils seront présentés dans leur quartier, alors c’est une opportunité à saisir. Il y a vraiment des très belles choses qui seront présentées cet automne.»

L’art visuel à l’honneur

L’art visuel sera à l’honneur cette année avec le retour du Symposium en plein air qui réunira une vingtaine d’artistes de l’arrondissement et qui se déroulera le 2 octobre à la Place du Village-du-Vieux-Pointe-aux-Trembles.

«Cette année nous avons recruté des jeunes artistes de deux écoles secondaires du secteur ainsi que des étudiants du cégep Marie-Victorin, alors il y aura des artistes de la relève sur place», explique Mme Jacob.

Une journée de formation avec un professionnel du milieu des arts est prévue lors de cet événement. Les artistes pourront également participer à une sortie en autobus pour aller visiter l’exposition et l’atelier de l’artiste sculpteur professionnel prairivois Domenico Antonio Di Guglielmo.

Jeunes et moins jeunes pourront fêter l’Halloween le 29 octobre.

«Il y aura un grand bal costumé, une soirée dédiée aux ados et des activités aux deux bibliothèques. Il y aura même un bain libre halloweenesque au centre aquatique de Rivière-des-Prairies», indique Mme Jacob.

À ne pas manquer

Parmi les 130 activités offertes, voici les coups de cœur.

Série Gospel et blues d’automne – Jireh Gospel Choir

Sous la direction de Carol Bernard, le concert du Jireh Gospel Choir est un billet assuré pour une soirée d’énergie contagieuse. En 2015, ce groupe formé d’une douzaine de chanteurs et de musiciens talentueux s’est vu décerner le prestigieux prix Album gospel de l’année pour son disque Get Up. L’événement aura lieu le 22 octobre à 20h à la salle Désilets du cégep Marie-Victorin.

Danse installation et performance – Entre de Lilith & Cie

Cette installation-performance en danse permet à une personne à la fois de vivre un moment unique et privilégié, dans la détente et la douceur. À l’intérieur d’une installation sculpturale ressemblant à un cocon, le visiteur s’abandonne, une quinzaine de minutes, au mouvement tel qu’il ne l’aurait jamais imaginé. L’événement aura lieu le 25 novembre à 18h à la maison de la culture de Pointe-aux-Trembles. Il faut s’inscrire au 514 872-2240.

Atelier et patrimoine – Au temps des filles du roi

À l’occasion du lancement des activités de la Société historique de Rivière-des-Prairies qui soulignent le 375e anniversaire de Montréal en 2017, voici un après-midi festif pour découvrir l’époque des Filles du Roy. Les citoyens sont attendus au centre communautaire de Rivière-des-Prairies où des activités sont offertes simultanément pour les adultes et les enfants. L’événement aura lieu le 19 novembre de 12h30 à 17h au centre communautaire de Rivière-des-Prairies.

Pour avoir accès au calendrier culturel au complet, il faut visiter le site Web de l’arrondissement.