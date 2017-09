La place 375 000 arbres inaugurée au parc Maisonneuve

Dans le cadre d’un projet du 375e anniversaire de la métropole, 375 000 arbres devaient être plantés cette année dans la grande région de Montréal. Cet objectif a été dépassé et une place rappelant cette plantation massive a été inaugurée au parc Maisonneuve.

Symboliquement, le parc Maisonneuve va aussi recevoir 375 arbres supplémentaires d’ici la fin de l’année. Les premiers arbres ont été plantés à partir la fin de l’année dernière et certains ont été ajoutés le mardi 19 septembre lors de l’inauguration par Réal Ménard, le maire de Mercier–Hochelaga-Maisonneuve et responsable des grands parcs au comité exécutif de la Ville de Montréal.

«C’est un parc qui est cher à notre cœur et cette place va permettre aux générations futures de se rappeler ce que représente l’engagement des 375 000 arbres pris cette année», a indiqué M. Ménard à cette occasion.

Le projet de 375 000 arbres était porté par le Jour de la Terre Québec et soutenu par les fondations Cowboy Fringants et David Suzuki. Plus de 200 000 arbres de différentes espèces ont déjà été plantés dans la grande région métropolitaine dans ce cadre et 410 000 sont promis d’ici la fin de cette année.

«Il y a des plantations un peu partout dans la région et ici c’est un peu notre point de chute. […] C’est le plus gros chantier que la fondation a accompli, ça a été beaucoup de travail, mais c’est un travail dont on s’enorgueillit», a expliqué Jérôme Dupras, membre des Cowboys fringants.

Au cours des trois dernières années, le groupe a organisé des levées de fonds et sensibilisé ses fans lors de plusieurs concerts.

La place 375 000 arbres est située à l’entrée du parc Maisonneuve, près des rues Viau et Sherbrooke. Un immense chêne rouge est entouré de cinq plateformes en bois disposées en arc de cercle. Trois nouveaux chênes ont été plantés sur ce site.

Ce projet de plantation important va aussi permettre à la Ville de Montréal d’améliorer son indice de canopée. Dans le cadre d’un plan d’action qui s’étend jusqu’en 2025, elle s’est engagée à faire passer cet indice de 20 à 25% pour améliorer la couverture végétale de l’agglomération.