Le Centre Étienne-Desmarteau rouvrira avec un peu de retard

Le Centre Étienne-Desmarteau n’accueillera pas les athlètes à la date prévue, le 1er octobre.

C’est ce que confirment les relations média de l’Arrondissement.

«L’ouverture de l’aréna Étienne-Desmarteau est reportée de quelques jours, car quelques derniers ajustements ne sont pas finalisés», a fait savoir France Lebrun, chargée de communication pour Rosemont – La Petite-Patrie.

«L’aréna est en rodage présentement par certains groupes sportifs qui intègrent graduellement les lieux. Quand aux travaux, il s’agit d’ajustements relativement mineurs ce qui arrive souvent à la livraison du bâtiment par l’entrepreneur à l’Arrondissement et à l’examen de l’ensemble du projet, ajoute Mme Lebrun. Il s’agit de corrections de plâtre, peinture, égout pluvial, ramassage des résidus de construction, installation des équipements sportifs dans les chambres de joueurs, dans les locaux des organismes etc.»

L’Arrondissement annonce désormais une réouverture «au cours du mois d’octobre.»

Les installations construites il y a plus de 40 ans à l’occasion des Olympiques de 1976 ont été rénovées de fond en comble.

Les travaux effectués incluent le remplacement du système de réfrigération existant, une mise aux normes pour respecter la réglementation et assurer la sécurité des usagers et des employés, l’implantation de mesures en efficacité énergétique, des travaux requis pour la certification écologique LEED-Argent, et enfin, l’ajout d’un ascenseur et de toilettes adaptées.

Le chantier, initialement estimé à un peu moins de 15 M$ aura finalement coûté 1,3 M$ supplémentaire.

Plusieurs éléments étaient dans un tel état de détérioration qu’ils ne pouvaient être réutilisés.

La présence d’amiante dans les murs du centre a aussi nécessité une intervention pour qu’on retire la matière isolante jugée nocive.