Coup de pouce pour le retour à l’école

L’Armée du Salut a rassemblé plus de 700 sacs d’école remplis de matériel afin de les remettre à des familles et des enfants dans le besoin, le 18 août, à Saint-Laurent.

«Cette initiative nous a permis de faciliter le commencement de l’année scolaire pour des familles qui n’ont pas accès aux outils de base», précise le porte-parole de l’Armée du Salut, Esteban Bongiovanni.

L’organisme a reçu plus de 100 nouvelles demandes par rapport à l’année dernière. Près d’une vingtaine de familles ont été placées sur liste d’attente, mais devraient recevoir du matériel scolaire très prochainement.

«Au-delà de la pauvreté qui est plus visible, les familles ont vraiment plus de difficultés financières, donc on a de plus en plus de monde pour la banque alimentaire et à la rentrée scolaire. Ce sont des familles qui ont des logements, mais tout l’argent passe là», explique M. Bongiovanni.

En plus des sacs d’école, les Services communautaires et d’aide à la famille de l’Armée du Salut, qui sont situés sur la route Transcanadienne, ont proposé des animations, comme du maquillage, aux jeunes Montréalais présents.