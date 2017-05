Dion officiellement ambassadeur

L’ancien député de Saint-Laurent, Stéphane Dion, devient officiellement ambassadeur du Canada en Allemagne et envoyé spécial auprès de l’Union européenne et de l’Europe.

«Je sais qu’il représentera fièrement le Canada, avec courage et conviction, au cours de ce prochain chapitre important pour lui, pour le Canada et pour toute l’Europe», a fait savoir le premier ministre, Justin Trudeau, par voie de communiqué.

M. Dion assurera la cohérence de l’ensemble des activités des missions diplomatiques canadiennes en Europe et offrira une orientation stratégique au premier ministre. À titre d’ambassadeur, il devra approfondir les relations avec l’Allemagne, qui représente la plus grosse économie en Europe et un important partenaire bilatéral au chapitre du commerce et de l’investissement.

Après avoir été évincé du gouvernement Trudeau où il occupait le poste de ministre des Affaires étrangères, Stéphane Dion a décidé de quitter la vie politique le 10 janvier. Il avait ensuite entamé une longue réflexion quant à son avenir.