Nouvelles visions pour Saint-Laurent

Cinq plans locaux, résultat des consultations publiques tenues l’année dernière, ont été adoptés par le conseil de Saint-Laurent, le 8 août. En plus des déplacements, des développements durable et social, deux thèmes sont inédits: la culture et la réduction des gaz à effets de serre.

La municipalité avait pris le pouls de la population l’été passé, récoltant idées et opinions dans les lieux publics et lors de soirées d’idéation. Cette démarche, intitulée «Demain à Saint-Laurent» s’est terminée en novembre et fournie la matière pour constituer les grandes orientations de l’arrondissement.

Le maire Alan DeSousa rappelle l’histoire des politiques locales alors que «Saint-Laurent avait fait figure de pionnier en adoptant la culture comme quatrième pilier de son Plan local de développement durable en 2011, une action jugée alors très ambitieuse. Quant à la réduction des émissions de gaz à effet de serre, l’urgence d’agir pour contrer les changements climatiques nous a incités à poser un geste concret afin de créer un effet d’entraînement auprès de tous.»

M. DeSousa retient l’esprit d’ouverture qui a ponctué tout le processus, permettant de rassembler les résidents ainsi que différentes unités administratives, pour une mise en commun des expertises.

Les cinq plans sont:

Plan local de développement durable 2017-2020

Plan d’action intégré en développement social 2017-2021

Plan local de déplacements

Plan local de développement culturel 2018-2021

Plan local de réduction des émissions de gaz à effet de serre 2016-2020

Plus de détails à venir.