Nouvelle murale sur Décarie

Juste en face de la place Rodolphe-Rousseau, l’artiste Dodo Ose de AShop Studio vient de terminer une murale sur un des murs du restaurant Décarie Hot Dog. Représentant Pégase et Renommée, l’œuvre est née d’une collaboration entre l’arrondissement et les propriétaires des lieux, les Vriniotis, qui souhaitaient évoquer leurs racines et la mythologie grecque. Présents depuis 48 ans sur le boulevard Décarie, ils sont heureux du résultat et de s’impliquer dans la communauté, un gage, selon Sofia Vriniotis, de la pérennité de leurs commerces.

Lire aussi:

Inauguration de la place Rodolphe-Rousseau: future oasis citoyenne