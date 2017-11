Alan DeSousa réélu

Les Laurentiens ont renouvelé leur confiance en Alan DeSousa, élu maire de l’arrondissement pour un cinquième mandat consécutif avec 67 % des voix face à la candidate de Projet Montréal, Nora Chénier-Jones. Peu avant minuit, 204 des 213 bureaux de vote ont été dépouillés.

«La victoire, ce sont les résidents de Saint-Laurent. Ils nous donnent l’énergie de continuer», affirme M. DeSousa, de l’Équipe Denis Coderre, à l’annonce des résultats, dimanche soir.

Réunie dans leur bureau de campagne sur le boulevard Thimens avec leurs bénévoles, l’équipe du maire sortant a pu découvrir la composition du futur conseil de Saint-Laurent. Elle reste la même, à une exception. Le conseiller d’arrondissement Maurice Cohen ayant quitté la vie politique, c’est son fils, Jacques, qui obtient son poste dans le district de Côte-de-Liesse avec 63 % des voix. Le conseiller de Ville de ce secteur, Francesco Miele, est réélu avec 68 % des voix.

La course a été plus serrée dans l’autre district. La conseillère d’arrondissement Michèle D. Biron, en poste depuis 1982, conserve cependant sa place dans Norman McLaren. Dans la course qui l’opposait à trois autres candidats, elle obtient 57 % des voix. Le conseiller de Ville Aref Salem, obtient quant à lui 58 % des voix.

Montréal

Le maire DeSousa devra cependant composer avec une nouvelle administration à la ville-centre. Valérie Plante l’emporte sur Denis Coderre avec 52 % des voix et devient la première mairesse de Montréal.

«Je n’ai jamais eu de difficultés à siéger avec tous mes collègues du conseil. Je suis peut-être le moins partisan, souligne M. DeSousa. Les dossiers sont le plus importants et je m’assurerai de protéger les intérêts de Saint-Laurent».

L’ambiance était mitigée dans le local de l’Équipe Coderre à Saint-Laurent. Malgré leurs propres victoires, les candidats et supporters constataient au fur et à mesure que les anciens collègues, comme Harout Chitilian, dans Ahunstic-Cartierville, Réal Ménard, dans Mercier–Hochelaga-Maisonneuve et Anie Samson, dans Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension, étaient battus par les candidats de Projet Montréal.

Opposants

La candidate à la mairie de Projet Montréal, Nora Chénier-Jones, termine la course 3 700 voix derrière M. DeSousa. Les membres de son équipe qui briguaient les postes de conseillers de Ville, Salam Farah et Julie Lamontagne, obtiennent chacun 32 % et 43 % des suffrages.

La bataille a été marquée du côté des conseillers d’arrondissements, pour lesquels trois à quatre candidats étaient en lice.

Dans Côte-de-Liesse, le directeur du COCLA, Julio Rivera finit à 32 % tandis que le candidat indépendant Mario Bonenfant obtient 5 %.

Quatre candidats s’opposaient dans Norman McLaren, où le Dr Rafik Hakim obtient 1 700 voix de moins que Mme Biron. Le candidat de Vrai Changement, Elias Bitar, termine à 8,5 % et l’indépendant Jamil Ahmad Gondal, 2 %.

Plus de détails à venir.