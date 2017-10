Bébé local et zéro déchet

Pour une deuxième année consécutive, La Grande Braderie du bébé se tiendra à Saint-Laurent, le samedi 4 novembre. Organisé par l’entreprise Omaïki, qui propose notamment des couches lavables, l’événement réunira plus de 25 marques à l’Hôtel Mariott Courtyard. Les visiteurs pourront y faire le plein de vêtements et d’accessoires pour femmes enceintes, nouvelles mamans et enfants à prix réduit. Des surplus d’inventaires et des fins de collections seront disponibles. Il y aura entre autres le créateur de porte-bébés Chimparoo, les bijoux pour mamans que les petits peuvent mordiller de Bulle, les articles textiles de Öko créations, les veilleuses en verre de Veille sur toi et les vêtements pour enfants de l’entreprise lachinoise Glup.

Entrée gratuite le 4 novembre de 9h à 16h au 7000, place Robert Joncas. Plus d’infos sur l’événement Facebook.