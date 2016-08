Un nouveau blogue pour célébrer l’est de Montréal

La Chambre de commerce de l’est de Montréal (CCEM) saute dans l’univers 2.0 en lançant un nouveau blogue visant à promouvoir «la richesse touristique et culturelle» de l’est de la métropole.

Le site Est MTL sera alimenté plusieurs fois par jour par une rédactrice qui fera découvrir les différents sites d’intérêt des quartiers de l’est de la ville, et les événements qui s’y tiennent, selon les explications d’Isabelle Foisy, présidente de la chambre de commerce.

«Ce sera une plateforme dans laquelle entrepreneurs et citoyens pourront retrouver toute l’information reliée à leur secteur. L’Est est un petit bijou qu’il faut prendre le temps de découvrir, et c’est que nous voulons faire avec l’implantation de ce nouvel outil.»

Le blogue, financé en partie par le programme PRAM-Est de la Ville de Montréal, fait partie d’une nouvelle stratégie de communication mise en place par la chambre de commerce.

«La plupart des chambres de commerce travaillent de plus en plus avec les nouvelles technologies, tels que les blogs ou les réseaux sociaux. Ceci nous permet d’atteindre un plus grand nombre de gens et de mieux promouvoir le volet touristique de notre territoire, ce qui fait partie de notre mandat.»

Ainsi, il sera possible de suivre ce nouveau blogue sur les plateformes Facebook, Twitter et Instagram, ainsi que sur le site Web EstMTL.com.

Répondre à une demande

Mme Foisy indique que la création de ce nouveau blogue répond à une demande «très concrète» du milieu.

«C’est l’occasion de mettre de l’avant le travail des organisations et la variété culturelle qu’on retrouve ici. C’est aussi une façon de donner la parole aux gens de chez nous.»

La CCEM regroupe 1 200 membres et 32 000 entreprises situées à l’est du boulevard Saint-Laurent.

Les organismes de l’Est désirant informer l’équipe d’Est MTL des activités du territoire sont invités à le faire par courriel à l’adresse aaachretien@ccemontreal.ca.