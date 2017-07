SOS CJS, à votre service

Une quinzaine de jeunes Léonardois ont décidé de se lancer en affaires en lançant la Coopérative jeunesse de services SOS CJS.

Pendant tout l’été, ces adolescents offrent leurs services aux Léonardois, que ce soit pour du gardiennage, de la tonte de gazon, de l’entretien ménager, de la peinture, etc.

Lancée le 5 juillet, la coopérative a déjà eu plusieurs appels pour obtenir les services de la CJS.

«Je fais appel à leurs services chaque année. Je pense que je suis leur meilleur client, car je leur ai donné trois contrats. C’est bien, car ils nous aident et nous les motivons en leur donnant du travail», indique un résident des Habitations Émilien-Gagnon.

Âgés de 13 à 17 ans, plusieurs des membres de la CJS n’ont jamais travaillé auparavant. Alors que plusieurs sont trop jeunes pour obtenir un emploi, la CJS leur donne une première expérience de travail.

«Si on veut obtenir un emploi, la CJS est idéale, car ça nous donne de l’expérience. Par la suite, on trouve du travail plus rapidement. De plus, on y développe les bases de l’entrepreneuriat», fait valoir Derly, membre de la CJS.

250$ Selon le nombre de contrats signés, les membres de la CJS peuvent gagner environ 250 $ chacun.

En plus d’obtenir un peu d’argent de poche, cette aventure leur permet de développer leur fibre entrepreneuriale en gérant une entreprise. En effet, chaque adolescent siège au sein d’un comité, que ce soit celui des finances, du marketing ou des ressources humaines.

«C’est nous qui dirigeons la compagnie, qui développons la promotion, choisissons les services offerts et établissons les prix. En tant que président, j’apprends à gérer une équipe et à développer mes qualités de leader», souligne Roberto, du comité des ressources humaines.

Ayant grandement aimé leur expérience, plusieurs membres de la CJS 2016 ont décidé de revenir cet été.

«J’ai beaucoup aimé ça. On développe de l’expérience de travail, on s’amuse en offrant nos services et on a de l’argent de poche», mentionne Scot, du comité de finances.

Les adolescents offrent leurs services jusqu’à la fin du mois d’août, juste avant le retour en classe.

Pour engager un membre de SOS CJS, on compose le 514 327-0185 ou on envoie un courriel au cjs.stleonard@hotmail.ca.

Pourquoi SOS CJS?

La Coopérative jeunesse de service de Saint-Léonard a été baptisée SOS CJS par ses membres, car les jeunes de l’entreprise viennent en aide à leurs clients.



Les services offerts