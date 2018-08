La Baie fermera son magasin du centre Le Boulevard

Les commerçants au centre Le Boulevard peinent à se positionner sur l’impact des éventuels changements qu’amènera la fermeture du magasin La Baie à la fin du mois de septembre.

En mai 2017, La Baie annonçait la fermeture du magasin, alors que son bail se conclut en septembre 2018. Il était alors estimé que près de 80 employés perdraient leur emploi. La raison évoquée par la direction du détaillant était une réévaluation de la performance du magasin.

Chez Crofton Moore, gestionnaire du centre commercial situé à l’angle du boulevard Pie-IX et la rue Jean-Talon, il serait prévu que 75% de l’espace actuellement couvert par le magasin La Baie serait remplacé par des détaillants, et le 25% aurait un autre usage.

Un porte-parole de Crofton Moore a refusé de commenter les développements actuels, tandis que La Baie n’a pas retourné nos appels.

Du côté des commerçants qui sont établis à proximité de magasin La Baie, les positions sont mitigées.

La durée des travaux pour accueillir les nouvelles boutiques aura nécessairement une incidence sur l’achalandage.

« Durant le temps qu’ils vont faire [les travaux], pour nous, dans ce coin, ça va être mort, croit Susie, propriétaire de Chaussures Marino. Je pense que ça va être un peu tranquille pour nous ici. Peut-être que les gens ne vont pas entrer par ce côté-là [du centre commercial]. »

Elle demeure cependant optimiste devant l’arrivée des nouvelles entreprises. « La compétition, c’est toujours bon. »

Même son de cloche chez Boutique Empire Linen, qui a ouvert ses portes il y a plus d’un an. « Moi, j’ai mes clients. Qu’ils ferment, qu’ils ouvrent, ça ne fait pas de différences », indique Jamel copropriétaire.

Pour un commerçant qui a préféré garder l’anonymat pour éviter quelconque ennui avec la direction, cette fermeture n’annonce rien de rassurant.

« Il y aura beaucoup de bruits, beaucoup de saleté. Ce n’est pas une bonne nouvelle. Ils ne peuvent pas trouver un grand magasin comme La Baie. Ils vont ajouter plusieurs petits magasins », déplore-t-il.

Par rapport aux boutiques qu’il possède au centre-ville et dans l’ouest de Montréal, il indique que sa succursale du centre commercial Le Boulevard est celle qui attire le moins de clients et le moins de revenus. Il ne sait pas s’il compte rester encore quelques années.

Actuellement le centre commercial Le Boulevard compte environ 80 commerces. Le Canadian Tire, le Métro Plus et l’Urban Planet sont parmi ceux qui occupent les plus grands espaces.