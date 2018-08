Un nouvel effort pour la biodiversité au Parc Luigi Pirandello

De nouvelles installations pour favoriser la biodiversité vont apparaître au Parc Luigi Pirandello et des ateliers de sensibilisation vont être offerts.

Des îlots de végétation pour pollinisateurs vont être aménagés et deux hôtels à insectes vont être installés dans le parc léonardois. Ces installations vont être financées par un soutien de 45 000$ de la Fondation Hydro-Québec pour l’environnement.

Ces îlots vont être composés de différentes plantes, qui ont la particularité d’attirer certains insectes. Des panneaux viseront à expliquer cette relation et livreront des détails au sujet des plantes révèle Esther Tremblay, coordinatrice à l’Écoquartier de Saint-Léonard.

Des ateliers d’éducation à la biodiversité seront également proposés par l’Écoquartier. S’il est encore trop tôt pour en connaître le contenu, l’idée demeure de les rendre accessibles au plus grand nombre. Ils prendront ainsi différentes formes, en fonction du public visé.

Ces installations et ces ateliers sont en cours de développement et pourraient apparaître en 2019.

Un projet plus vaste

Cette initiative s’inscrit dans un projet plus vaste intitulé Corridor vert et nourricier, qui vise la mise en œuvre et la consolidation d’initiatives de verdissement de la rue Jarry jusqu’aux bassins du Domaine Chartier.

L’objectif de ce projet est de favoriser les connexions écologiques dans le secteur et implique l’ensemble de la communauté. Les habitants, les commerçants, les écoles, les organismes, l’arrondissement sont ainsi parties prenantes dans diverses opérations liées à la biodiversité, dans un esprit collaboratif.

Si la saison estivale n’est pas terminée, Esther Tremblay assure qu’il s’agit d’ores et déjà d’une «bonne année» pour le verdissement et la prise de conscience des enjeux écologiques à Saint-Léonard. La mobilisation a été au rendez-vous lors des opérations menées ces derniers mois.

Une «journée de la biodiversité» est d’ailleurs prévue le 21 septembre prochain, durant laquelle plusieurs activités en lien avec l’écologie seront organisées. Le programme complet doit être annoncé prochainement.