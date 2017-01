Ordinateur à prêter

Un nouveau service de prêt d’ordinateurs portables est maintenant disponible à la bibliothèque de Saint-Léonard.

Ce service gratuit permet ainsi d’offrir aux usagers l’accès à six ordinateurs portables lors de leur visite à la bibliothèque.

Grâce à la station de prêt en libre-service aménagée dans la section des adultes, les usagers ayant une carte de bibliothèque valide et en règle peuvent donc profiter rapidement et simplement d’un appareil pour la durée d’une journée.

«S’ajoutant aux services déjà bien implantés de prêt d’iPad et de liseuses numériques, ce nouveau service vient concrétiser notre souhait à l’arrondissement d’offrir à nos citoyens, quelle que soit leur situation financière, l’accès à un environnement numérique et technologique actuel et de qualité», fait valoir le maire de l’arrondissement, Michel Bissonnet.

Pour plus de renseignements, les citoyens peuvent s’adresser aux employés de la bibliothèque de Saint-Léonard.