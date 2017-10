Des activités pour réduire ses déchets dans Villeray

527000

C’est le volume de déchets, en tonnes, qui ont été enfouis en 2016 à Montréal, soit 249 kg par personne par an. Ce chiffre a baissé de 13% depuis 2012, mais la Ville de Montréal souhaite poursuivre les efforts. Dans Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension, les résidents produisent en moyenne 266 kg par personne et par an, soit une baisse d’un peu plus de 10% depuis 2012.