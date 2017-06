Quatre pays arabes coupent leurs liens diplomatiques avec le Qatar

Les Émirats arabes unis, l’Arabie saoudite, Bahreïn et l’Égypte ont tous coupé leurs liens diplomatiques avec le Qatar, lundi.

Les Émirats et l’Égypte en ont fait l’annonce via leurs agences de nouvelles étatiques à quelques minutes d’intervalle. L’Arabie saoudite avait annoncé sa décision un peu plus tôt lundi, de concert avec Bahreïn qui avait précédemment manifesté ses intentions.

Le ministère des Affaires étrangères bahreïni a indiqué par communiqué lundi matin qu’il rappellerait dans les prochaines 48 heures toutes ses missions diplomatiques de Doha, la capitale qatarie. Tous les diplomates qataris devront quitter Bahreïn durant la même période. La déclaration du ministère affirme que les citoyens qataris doivent également quitter Bahreïn dans les deux prochaines semaines. Les trois autres pays ont également rappelé leurs missions diplomatiques du Qatar. Bahreïn reproche au Qatar son «soutien pour le terrorisme armé et le financement de groupes iraniens menant des activités de sabotage et répandant le chaos à Bahreïn». De son côté, l’Arabie saoudite a retiré toutes les troupes qataries de la guerre qui fait rage au Yémen. En plus de couper les liens diplomatiques, les quatre États du Golfe ont également interrompu tout trafic aérien et maritime avec le Qatar.

Les tensions s’aggravent entre les États du Golfe depuis que le Qatar a affirmé, en mai, que son agence de nouvelles officielle avait été victime d’une cyberattaque et que de fausses citations attribuées à l’émir Tamim ben Hamad Al Thani au sujet de l’Iran et d’Israël auraient été publiées. Ses voisins du Golfe ont réplique en bloquant l’accès aux médias qataris, dont la chaîne Al-Jazeera.