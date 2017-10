BOSTON — Pendant des décennies, l’existence de documents gouvernementaux secrets liés à l’assassinat de John F. Kennedy en 1963 a nourri les théories du complot voulant que Lee Harvey Oswald n’ait pu, à lui seul, tuer le président américain. Cette ère tire toutefois à sa fin, puisque le public pourra jeter un oeil dès jeudi à ces milliers de documents jusque-là préservés du regard public.

Le gouvernement américain a, en effet, l’obligation de dévoiler au plus tard jeudi les derniers documents classés secrets liés à l’assassinat de John F. Kennedy. Des experts estiment que la publication de ces dossiers pourrait calmer certains adeptes de la théorie conspirationniste.

«Tant que le gouvernement retiendra certains documents comme ceux-ci, cela va attiser les soupçons quant à l’existence de preuves tangibles dissimulées liées à l’assassinat de Kennedy», croit Patrick Maney, un expert de l’histoire présidentielle au Boston College.

Voici ce que l’on peut s’attendre à découvrir dans les documents liés au triste événement du 22 novembre 1963.

Combien de documents seront dévoilés et comment y avoir accès?

Le dernier lot de documents à être dévoilé comprend environ 3100 éléments, ce qui représente des centaines de milliers de pages qui n’ont jamais été vues du public. Environ 30 000 documents ont déjà été rendus accessibles. Les Archives nationales des États-Unis ont annoncé qu’elles publieraient les nouveaux documents sur le web.

Est-ce que tous les documents seront dévoilés?

On ne sait pas exactement combien de documents seront rendus publics. Le président Donald Trump est la seule personne qui peut empêcher la divulgation de certaines pages. Dans une déclaration publiée sur Twitter samedi, M. Trump a affirmé que, dépendamment des informations supplémentaires qui lui seront transmises d’ici jeudi, «les dossiers liés à l’assassinat de JFK, classifiés et bloqués depuis trop longtemps, seront ouverts».

La CIA et le FBI, qui sont les auteurs de la plupart des dossiers faisant partie de ce dernier lot, ont refusé d’indiquer s’ils font pression sur le président Trump afin qu’il maintienne certains documents secrets. Les experts s’attendent à ce que certains documents émanant de l’agence du revenu des États-Unis demeurent secrets, notamment la déclaration de revenus de Jack Ruby, l’homme qui a tué Lee Harvey Oswald deux jours après l’assassinat de JFK alors que celui-ci se trouvait sous protection policière.

Pourquoi ces documents sont-ils rendus publics?

Le président George H.W. Bush a signé une loi le 26 octobre 1992 obligeant la divulgation de tous les documents liés à l’assassinat de JFK dans 25 ans, sauf si le président en fonction estimait que ces informations pourraient compromettre les services de renseignement, les opérations militaires américaines, les relations des États-Unis avec des pays étrangers ou le respect de la loi au pays. Cet élan de transparence avait été adopté dans la foulée du tollé créé par le film «JFK» d’Oliver Stone, en 1991, qui soulevait certaines incohérences dans les explications fournies par les autorités relativement à l’assassinat.

Certaines informations pourraient-elles avoir l’effet d’une bombe?

Les probabilités sont assez minces, selon le juge qui a présidé le comité indépendant ayant révisé les milliers de documents rendus publics dans les années 1990. Les dossiers qui n’avaient pas été dévoilés dans leur entièreté étaient ceux que le comité avait jugés non pertinents, a expliqué à l’Associated Press le juge John Tunheim. Il a toutefois ajouté qu’il est possible que le panel n’ait pas réalisé, il y a deux décennies, le potentiel de certaines informations.

Des experts de JFK croient que les documents offriront un aperçu des méthodes de travail de la CIA et du FBI. Déterrer des informations nouvelles et intéressantes au sein de ces centaines de milliers de pages prendra toutefois des semaines, préviennent-ils.

Que pourra-t-on apprendre dans ces documents?

Certains documents traitent du mystérieux voyage de six jours que Lee Harvey Oswald a effectué au Mexique juste avant l’assassinat, avancent certains experts. Le meurtrier a déclaré qu’il s’était rendu à l’ambassade de Cuba et à l’ambassade de l’URSS pour obtenir des visas, mais on ne sait pas ce qu’il a fait d’autre. Un rapport interne provenant de l’antenne de la CIA à Mexico et un rapport de la Chambre des représentants sur ce voyage seront vraisemblablement rendus publics jeudi.