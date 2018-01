BRUXELLES — L’Union européenne a demandé à un groupe d’experts de l’aider à identifier les fausses nouvelles et de suggérer des stratégies pour combatte le problème, au moment où on s’inquiète de plus en plus de l’impact du phénomène sur le processus électoral.

Le groupe de 39 experts s’est rencontré pour la première fois lundi. Il devra prendre la mesure du problème, identifier qui devrait le combattre et déterminer comment cela se fera.

La commissaire européenne responsable des Affaires numériques, Mariya Gabriel, a prévenu que les fausses nouvelles «se propagent à un rythme alarmant» et qu’elles «menacent la réputation des médias et le bien-être de nos démocraties».

Le président français Emmanuel Macron a récemment demandé une nouvelle loi pour combattre la propagation des fausses nouvelles en lien avec les campagnes électorales.

Le groupe d’experts, de journalistes et de chercheurs soumettra ses recommandations à la Commission européenne avant la fin du mois d’avril.