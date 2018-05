KINSHASA, Congo — Le ministre de la Santé du Congo a indiqué qu’un membre du personnel infirmier avait succombé au virus de l’Ebola à Bikoro, une petite ville rurale du nord-ouest du pays, région où l’éclosion a débuté ce mois-ci.

Alors que s’amorce une campagne de vaccination dans le pays, le ministre Oly Ilunga a précisé dimanche que ce décès porte le bilan à 27 morts. On dénombre actuellement 49 cas de fièvre hémorragique: 22 sont des cas confirmés d’Ebola, 21 des cas probables et six des cas suspects.

Selon le ministre Ilunga, deux patients se sont rétablis de l’infection virale et sont retournés chez eux.

Une délégation composée notamment du ministre Ilunga, de représentants de l’Organisation mondiale de la santé et des Nations unies est arrivée lundi à Mbandaka, la ville de plus d’un million d’habitants du nord-ouest du Congo d’où le virus s’est propagé, afin de lancer la campagne de vaccination.

Le ministère estime qu’il faudra cinq jours pour vacciner les travailleurs de la santé dans cette ville.