Ce n’est pas trop grave de ne pas savoir où on s’en va si on est inconscient et si on s’en fout. Mais dès lors que ça nous préoccupe, il faut faire quelque chose pour réduire l’incertitude. Il faut agir.

J’ai récemment lancé un sondage pour orienter le contenu d’une future conférence. Dans mon formulaire, je demande aux gens quelle est la sphère de leur vie qui les laisse le plus insatisfaits et qu’ils souhaitent améliorer en 2018. Parmi les choix de réponse, il y a la carrière, l’harmonie familiale, la santé, la situation financière, le bien-être personnel, la santé du couple et la paix intérieure.

D’après vous, dans quelle sphère de leur vie les gens se sentent-ils le moins à la hauteur? Par rapport à quels aspects de leur vie ont-ils le sentiment de ne pas être suffisamment équipés? Quelle est leur principale préoccupation quand ils se cherchent?

Eh bien, jusqu’à présent, ce sont majoritairement leur carrière et leur couple qui les préoccupent. Remarquez que c’est un peu normal : il arrive trop fréquemment qu’on commence à se préoccuper de sa santé quand celle-ci est déjà amochée et, en ce qui concerne notre situation financière, on se fie à quelque coup du destin pour arranger le tout quand ce sera nécessaire. On ne voit pas venir les choses.

Alors qu’il faut mener et considérer notre vie de façon équilibrée, c’est lorsqu’une des sphères de l’existence entre en crise qu’on lui porte de l’intérêt.

Voici donc une question pour vous : à quelle sphère consacrez-vous vos efforts en ce moment? Comment se fait-il qu’on se laisse porter et qu’on en oublie de concentrer nos efforts là où ça importe? La réponse, c’est la force de l’inertie. Cette force repose à la fois sur la crainte de l’inconnu et sur la paresse.

Alors, n’attendez pas la fin de l’année pour vous poser des questions. Oubliez la routine et le flux des demandes qui vous arrivent chaque jour. Qu’est-ce qui est vraiment important pour vous? Vous en occupez-vous? Chacun des aspects de la vie est comme une plante : quand on ne s’en occupe pas, ça flétrit.

Alors, aujourd’hui, demandez-vous quelle sphère de votre vie vous avez négligée ces derniers temps. Ensuite, demandez-vous comment vous pourriez remédier à cette situation afin de commencer 2018 du bon pied.

Les facettes de votre vie que vous négligez ne s’amélioreront pas par magie. La nouvelle année s’en vient. Assurez-vous que vous pourrez faire face aux défis qui vous attendent.