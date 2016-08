Manger sans gluten ni produits laitiers: osez le poisson entier

Le poisson entier nous intimide. Lorsqu’il nous regarde avec ses gros yeux dans son bain de glace chez le poissonnier, la plupart du temps, on détourne le regard pour fixer le gentil filet que l’on servira au souper. Pourtant, ce n’est pas plus compliqué de cuisiner un poisson complet qu’un filet, et il est bien plus impressionnant sur la table quand il sort du four.

Pour ma part, je choisis souvent le bar rayé ou une autre variété proposée par mon poissonnier. Ensuite, je sors mon plus beau sourire et lui demande de préparer la bête. La coupe papillon laisse la queue et la tête en place, mais élimine les arêtes. Les poissonniers ont l’équipement nécessaire et la technique au bout des doigts…pourquoi s’en priver?

Une fois installé dans une plaque à biscuits sur un papier parchemin, il suffit de déposer les ingrédients dans la cavité et tout autour. À la sortie du four, le poisson est prêt à prendre place directement sur la table. Un vrai délice!

Bon appétit!



Poisson entier pistaches, orange et basilic

Portions 4

Préparation 15 minutes

Cuisson 25 minutes

INGRÉDIENTS

Poisson

1 poisson entier de votre choix de 2.5 à 3 livres coupe papillon, arêtes enlevées, tête et queue intactes.

(ex. bar rayé, vivaneau, etc. )

2 c. à thé (10 ml) de fleur de sel

Poivre au goût

4 tiges de persil plat

2 échalotes françaises, émincées

8 tranches d’orange tranchées très minces

3 c. à soupe (45 ml) d’huile d’olive

3 c. à soupe (45 ml) de vinaigre balsamique

Salsa de pistaches

2/3 tasse (160 ml) de pistaches, hachées grossièrement

1 c. à thé (5 ml) de zeste d’orange biologique

5 c. à soupe (75 ml) de jus d’orange frais

3 c. à soupe (45 ml) d’huile d’olive

1/2 tasse (125 ml) de persil plat, haché

1/2 tasse (125 ml) de basilic, haché

Fleur de sel et poivre au goût

PRÉPARATION

1. Préchauffer le four à 425°F et tapisser une plaque à biscuits de papier parchemin.

2. Rincer le poisson et bien l’éponger.

3. Saupoudrer le poisson de fleur de sel et de poivre, à l’intérieur et à l’extérieur.

4. Déposer le persil, l’échalote française et 4 tranches d’orange dans la cavité du poisson.

5. Déposer le reste des tranches d’orange autour du poisson.

6. Arroser l’intérieur et l’extérieur du poisson avec le vinaigre balsamique et l’huile d’olive.

7. Rôtir le poisson de 25 à 30 minutes, selon le poids du poisson.

8. Mélanger tous les ingrédients de la salsa de pistaches.

9. Servir le poisson avec la salsa et une tranche d’orange grillée.