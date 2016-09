Manger sans gluten ni produits laitiers: de délicieux tacos

Depuis plusieurs semaines, vous recevez mes recettes santé, sans gluten et sans produits laitiers. Mon souhait à travers ces publications, c’est de donner des idées de recettes pour bien manger malgré des intolérances en asseyant tout le monde à la même table. Je peux dire sans rougir que c’est mission accomplie!

Je vous annonce maintenant que vous pourrez trouver toutes mes recettes et bien d’autres sur mon nouveau site internet. Allez y jeter un coup d’œil, les photos sont alléchantes et chaque clic vous fera découvrir des astuces ou des produits intéressants.

Pour vous donner l’eau à la bouche, voici une table d’été qui saura vous inspirer. Je vous donne la recette de tacos. Pour les maïs à la ciboulette et au bacon ainsi que la limonade menthe litchi, visitez mon site et la page Facebook.

Tacos de crevettes

Portions 6

Préparation 30 minutes

Cuisson 8 minutes

INGRÉDIENTS

Salsa de mangues

2 petites mangues, coupées en petits cubes

2 avocats, coupés en petits cubes

1/4 tasse (60 ml) d’oignon rouge, haché très fin

1 c. à soupe (15 ml) de piment jalapeno ou chili, haché très fin

Jus de 1 lime

1/2 tasse (125 ml) de coriandre, ciselée

Sel et poivre

Salade de choux rouge crémeuse

6 tasses (1.5 litre) de choux rouge, émincé finement

1/2 tasse (125 ml) de mayonnaise

1 c. à thé (5 ml) de graines de céleri

3 c. à soupe (45 ml) de jus de lime

2 c. à thé (10 ml) de sucre

2 c. à soupe (30 ml) de ciboulette, hachée

Sel et poivre au goût

Garniture de crevettes

12 tortillas de maïs ou plus

2 c. à soupe (30 ml) d’huile d’olive

1 gros oignon rouge, émincé

2 gousses d’ail, hachées

1 c. à soupe (15 ml) de piment jalapeno ou chili, haché très fin

1 c. à thé (5 ml) de curcuma

1 1/2 lb de crevettes, décortiquées, déveinées sans la queue

Jus de 1 lime

1/4 tasse (60 ml) de coriandre fraîche, hachée

Sel et poivre

PRÉPARATION

Salsa de mangues

Dans un bol, mélanger tous les ingrédients et réserver.

Salade de choux rouge crémeuse

Dans un bol, mélanger tous les ingrédients et réserver.

Garniture de crevettes

1. Préchauffer le four à 250°F

2. Tapisser une plaque à biscuits de papier parchemin et y déposer les tortillas. Réserver.

3. Dans un poêlon, faire revenir dans l’huile l’oignon à feu moyen quelques minutes.

4. Ajouter l’ail, le piment et le curcuma et cuire encore 1 minute en brassant.

5. Ajouter les crevettes et cuire quelques minutes.

6. Arroser du jus de lime, ajouter la coriandre et mélanger délicatement.

7. Ajouter le sel et le poivre au goût.

Assemblage

1. Réchauffer les tortillas au four 5 minutes.

2. Déposer la garniture de crevettes, la salsa de mangue et la salade de choux dans les tortillas et bourrez-vous la fraise!