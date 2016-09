Manger sans gluten ni produits laitiers: des Hot-dogs de luxe

Il n’y a pas si longtemps, je croyais qu’une saucisse ne contenait pas de gluten. Je me trompais! J’aurais dû y penser, la chapelure utilisée dans certaines chairs de saucisses est faite à partir du blé. Comment s’assurer alors que l’on fait le bon choix?

Le saucissier William J. Walter garantit que tous ses produits sont sans gluten (certifié sans gluten à moins de 5 ppm). Ils énumèrent même la composition de chaque saucisse dans un tableau sur leur site internet. Très pratique pour vérifier la présence d’autres allergènes! Les Aliments Roma offrent aussi les saucisses italiennes Bella Vita produites sans gluten, sans produits laitiers et sans GMS.

En fait, les merguez artisanales sont normalement faites exclusivement avec de l’agneau, mais vaut mieux poser la question ou lire les étiquettes. Pour mes Hot-dogs, je n’ai pris aucune chance; ce sont des merguez de chez William J. Walter auxquelles j’ai ajouté des poivrons grillés, des avocats tranchés et de la mayo épicée. Miam!

Hot-dogs de luxe

Portions 6

Préparation 20 minutes

Cuisson 8 minutes

INGRÉDIENTS

Poivrons grillés

3 c. à soupe (45 ml) d’huile d’olive

3 c. à soupe (45 ml) de vinaigre balsamique blanc ou de jus de citron

1/2 gousse d’ail, hachée

1/4 tasse (60 ml) de coriandre ou basilic frais, ciselé

sel et poivre en grains

1 poivron rouge, coupé en gros quartiers

1 poivron orange, coupé en gros quartiers

1 poivron jaune, coupé en gros quartiers

Mayo épicée

1/2 tasse (125 ml) de mayonnaise

1 c. à soupe (15 ml) de moutarde de Dijon

2 c. à thé (10 ml) de cari

Hot-dogs

6 saucisses merguez

6 pains à hot-dogs sans gluten

2 avocats, tranchés minces

Graines de sésame

PRÉPARATION

Poivrons grillés

1. Préchauffer le BBQ à puissance moyen-fort.

2. Dans un saladier, verser l’huile, le vinaigre et mélanger avec l’ail, la coriandre, le sel et le poivre. Ajouter les poivrons et mélanger.

3. Déposer les quartiers de poivrons égouttés (ne pas jeter la marinade) sur la grille et cuire durant 2 minutes. Retourner les poivrons et cuire encore 2 minutes. Remettre les poivrons grillés dans la marinade et réserver.

Mayo épicée

Mélanger tous les ingrédients de la mayo épicée. Réserver.

Hot-dogs