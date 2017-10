Les jeunes qui s’intéressent aux sciences et à la recherche doivent savoir qu’il est devenu difficile d’y faire carrière.

C’est le constat principal d’un petit volume qui vient de paraître chez Septembre éditeur, intitulé Les Carrières en sciences – Astuces pour éviter les pièges.

L’auteur, Maxime Bergeron, possède un doctorat en chimie. Comme plusieurs titulaires d’un doctorat en sciences de la nature, il a dû se rendre à l’évidence un beau jour: il ne pourrait pas poursuivre une carrière en recherche scientifique, comme il l’avait souhaité. Comme on le sait, les universités ont décerné un diplôme à trop de jeunes docteurs, et le nombre de nouveaux postes de professeur ou de chercheur est insuffisant.

Après avoir réorienté sa carrière dans le domaine de la santé, M. Bergeron a décidé d’écrire ce petit volume dans lequel il présente ce qu’il aurait aimé savoir avant de commencer sa carrière scientifique. Il explique par exemple que les débouchés dans le domaine des sciences physiques (chimie, physique, astronomie, géologie, etc.) sont beaucoup moins intéressants que ce qu’on nous laisse parfois entendre. Le taux de placement en sciences physiques dans un emploi correspondant au domaine d’études n’est que de 5,3% pour les titulaires d’un baccalauréat et n’est pas beaucoup plus élevé (24%) chez ceux qui ont complété une maîtrise.

De même, plusieurs seront surpris d’apprendre à quel point une carrière en recherche scientifique peut s’avérer exigeante. L’auteur lève le voile sur la réalité des longues heures de travail, de la concurrence féroce entre chercheurs et de la pression constante à publier des articles dans des revues réputées si on souhaite voir sa carrière progresser.

Plutôt que de promouvoir tous les programmes en sciences, en technologie, en ingénierie et en mathématiques, il serait plus juste de dire que nous avons besoin de diplômés en sciences appliquées (en génie ou en informatique, par exemple).

Enfin!

Il était temps que ce petit volume arrive. Les gouvernements et les médias nous annoncent depuis plusieurs années que nous avons besoin de plus de diplômés provenant des filières de formation en sciences, en technologie, en ingénierie et en mathématiques (STIM). Or, ce qu’on ne dit pas toujours, c’est que les débouchés d’emploi peuvent varier énormément à l’intérieur de ces domaines. Par exemple, les débouchés des programmes de sciences appliquées (ingénierie, informatique, etc.) sont plus nombreux et plus variés que ceux des programmes de sciences physiques, qui offrent peu de débouchés à part la recherche scientifique.

Pour constater l’avantage conféré par un diplôme en sciences appliquées, il suffit de comparer, notamment, les taux de placement en génie civil à ceux déjà mentionnés en sciences physiques. Plus de 70% des diplômés du baccalauréat en génie civil trouvent un emploi lié à leur domaine d’études. Un examen des statistiques disponibles montre que tous les programmes de génie affichent des taux de placement supérieurs à ceux des programmes de sciences pures.

C’est donc induire les gens en erreur que d’annoncer qu’il y a des emplois en sciences et que nous avons besoin de diplômés issus des programmes STIM. Il serait plus juste de dire que nous avons besoin de diplômés en sciences appliquées, puisque c’est bien ce que les données nous enseignent.