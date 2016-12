Cadeau de Noël avant la petite routine de cheminées en cheminées, Radio-Canada dévoile la nouvelle série de l’auteur à succès Stéphane Bourguignon ce soir à la télé et ensuite exclusivement sur sa plateforme numérique ICI Tou.tv.

Cinq épisodes maintenant et cinq en janvier pour les abonnés payants.

Je vous invite à vous faire une tête sur la série. La situation est familière dans le ton et la présentation, mais cette étrange familiarité nous accroche très rapidement, surtout avec la distribution impeccable et la réalisation alerte de Rafaël Ouellet. On est loin de ce que l’on connaît de Bourguignon à la télé, à l’exception de la lumineuse Macha Limonchik, et ça fait du bien de visiter des nouveaux sentiers avec un auteur à la plume bien aiguisée.

Il y avait visionnement de presse lundi, donc vous allez lire et relire la même critique un peu partout cette semaine. Vous n’apprendrez rien, sinon que les chroniqueurs ne se mouillent pas vraiment parce qu’ils auraient voulu en voir plus et ils ne veulent pas froisser personne avec leurs réserves. Reste alors à faire l’inventaire des comédiens et vanter le travail de tout ce beau monde.

C’est normal, on a l’habitude.

Je ne partage pas leurs réserves à peine dissimulées, ceci dit, je suis pour ma part très intrigué par cette proposition parce qu’elle surprend dans sa familiarité. Un village mystérieux, des personnages au passé trouble, une fuite, énormément de non-dits. Il y a dans tout ça les ingrédients d’une recette efficace tant au cinéma qu’à la télé.

Mais comme avec toute bonne recette, c’est dans les épices et la présentation que l’on peut se démarquer.

En ce sens, Fatale-Station est, à mon avis, un véhicule parfait pour hameçonner les gens et les inciter à s’abonner à l’Extra d’ICI Tou.tv.

D’ailleurs, vous devriez le faire, payer de sa poche pour de la télé de qualité c’est pas mal plus pertinent que voter pour des prix du public comme les Artis, par exemple. Parce qu’un trophée plaqué or, c’est bien, ça décore une tablette admirablement, mais ça ne donne pas d’emplois à nos créateurs ni de financement à nos artisans.

Un peu moins de dix dollars par mois, c’est un véritable vote de confiance envers notre télé qui sera appelée à se distancer des moyens de diffusions traditionnels. Il faut s’y faire, c’est l’avenir – et ça ne sera pas gratuitement si on souhaite encore du divertissement de qualité.

Alors je dis chapeau à Radio-Canada, Bourguignon, Ouellet et toute l’équipe derrière Fatale-Station pour cette superbe carte de visite pour un service qui gagne à être connu, utilisé et alimenté.

Pour ce qui est de la série, vous allez vouloir voir la suite, c’est certain. Vous allez vouloir savoir ce qui se trame derrière le verbe tantôt poétique et tantôt régional des personnages de Fatale-Station. Et surtout, vous allez vouloir voir, tout simplement, parce que c’est quelque chose comme de la télé de qualité qu’on nous offre juste avant Noël et, pour une fois, on peut la savourer sans se faire imposer des annonces de voitures et d’épiceries.

Entre vous et moi, je préfère investir dix dollars par mois et m’éviter la «créativité» des publicitaires. C’est pas cher payé pour préserver ma santé mentale et quand même m’abreuver d’une télévision riche, surprenante et stimulante.

Je vous suggère la petite visite à Fatale-Station, mais je vous suggère surtout l’abonnement à l’Extra d’ICI Tou.tv.

J’ai hâte de voir la suite de Fatale-Station, mais j’ai surtout hâte de voir nos créateurs encouragés financièrement sans toujours attendre que des subventions restrictives se pointent comme des bouées de sauvetage.

On paye des frais ridicules pour avoir le droit et le privilège d’avoir un téléphone intelligent dans nos poches, notamment, on peut bien payer un peu plus pour choisir le contenu qui sera dedans.