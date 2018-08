Plusieurs chaînes spécialisées sont présentement en débrouillage avant la rentrée d’automne et il s’agit d’une belle opportunité d’aller visionner des productions qui, normalement, passeraient sous notre radar en raison de nos abonnements.

Pour l’occasion, j’ai tourné mon attention vers CASA qui présente, depuis le 20 août, la nouveauté Combien vaut cette maison? – un quiz immobilier pour le voyeur qui sommeille en nous.

Honnêtement, tout le concept est dans le titre. Accompagnés par l’animatrice Saskia Thuot, trois candidats visitent des maisons ou des condos en vente et ils doivent deviner la valeur sur le marché de la propriété. Tout simplement.

On ne s’enfarge évidemment pas dans l’innovation et les surprises avec le concept, mais pourquoi le faire quand la formule rejoint son auditoire et est efficace? Il y a un peu d’Un souper presque parfait dans le fait de visiter chez des gens, il y a un peu des succès comme Bye bye maison et Vendre ou rénover, et des prix pour les concurrents.

Simple et efficace.

Ceci dit, je n’ai visionné qu’un épisode et je sens qu’on pourrait vite se fatiguer de visiter des maisons sans qu’il y ait de réels enjeux. Mais, d’un autre côté, l’émission n’aspire pas à rénover ou à changer l’apparence d’un lieu. C’est du voyeurisme pur et dur et les émissions seront rythmées par les concurrents – une formule éprouvée qui fait saliver les diffuseurs en raison de la participation d’un auditoire investi.

Appelons ceci une petite émission pour un soir de semaine devant laquelle on s’accroche les pieds et on passe un bon moment. C’est sympathique et bien fait, à voir durant le débrouillage si la pornographie immobilière vous interpelle.

Suivez Stéphane Morneau