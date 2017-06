Chaque mois, je présente mes coups de coeur. Testés et approuvés.

Fragrance estivale

Inspiré des effluves d’un jardin bordelais un après-midi de juillet, le plus récent ajout à la gamme des Eaux fraîches de Caudalie évoque les parfums des bosquets fleuris, du gazon, des vieux arbres, de l’étang et du vignoble où les raisins mûrissent tranquillement. Des notes tout en simplicité composent le jus, créé par Alberto Morillas: fleur d’oranger, essences de citron et de bergamote, iris, sauge sclarée, baies roses, muscs blancs, un peu d’encens et d’ambrox. Voilà qui donne le goût d’aller se perdre dans un vignoble de l’ouest de la France!

Eau des vignes, Caudalie, 46$

Un essentiel revisité

Il y a longtemps que je n’ai pas été aussi séduite par un mascara à petit prix. Lancé cette semaine, cette nouvelle version du classique Voluminous ne nous oblige pas à choisir entre le volume et la longueur. Sa brosse très fournie – 200 fibres! – en forme de sablier permet d’ailleurs de distribuer juste ce qu’il faut de produit, et ce, sans faire de grumeaux. Reconnaissable en pharmacie grâce à son tube rose tendre qui change du noir et des couleurs vives qui occupent la majeure partie du rayon mascaras!

Voluminous Lash Paradise, L’Oréal, 14$

Opération camouflage

Que ce soit pour donner du corps à la mise en plis ou pour espacer les lavages – un des meilleurs trucs pour des longueurs en santé, révèle le maître coiffeur Matt Waldron (Marina, Quel âge me donnez-vous?) –, les shampoings secs sont devenus incontournables dans la salle de bain. La marque anglaise Batiste (elle existe depuis les années 1970!) vient de créer une version de son produit phare qui, certes, absorbe l’excès de sébum, mais contribue même à camoufler les repousses des cheveux colorés, voire de couvrir les cheveux gris.

Shampoing sec Jolie brunette, Batiste, 10$

Tout en subtilité

À mi-chemin entre le baume et le rouge à lèvres (comme l’indique d’ailleurs son nom), ce bâton offre un fini crémeux et hydratant avec un soupçon de couleur. La nuance Misty, un rose-beige naturel, est tout indiquée pour rehausser la couleur des lèvres en toute subtilité.



Rouge à lèvres baume couleur (nuance Misty), Stila, 29$