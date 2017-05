En manque d’idée de cadeaux pour la fête des Mères? En voici quelques-unes destinées à plaire à la fois aux mamans et à leur progéniture. Si le certain kitch des pièces assorties ne vous fait pas peur, j’ai déniché tout plein de produits très mignons!

Chandail La maman poule et robe La poulette, P’tit mec p’tite nana, 98$ et 58$

Bracelet Rosie et bracelet Diamant, Si Simple, 40$ et 25$

Une-pièce Nanette et bikini, Mimi and August, 46 $ (maillot pour enfant), 65$ (haut à rayures) et 60$ (culotte taille haute)

Ballerines à bouts pointus et chaussons pour bébé assortis, Pretty Ballerinas, 229$ et 79$

Jupes pour enfants et adultes, Alice et Simone, 60$ et 70$

Leggings pour enfants et adultes à imprimé de bonbons et milkshake, Mes amis imaginaires, à partir de 42$ sur Etsy

Fourre-tout en coton Telle mère, telle fille (ou presque), RW&co, 50$