Un premier mardi d’automne, en ce 3 octobre: le vent frais se mêlait à la chaleur du soleil, on remarquait les premières feuilles oranges et jaunes dans les arbres. Avec des dizaines de produits, la dégustation à l’anonyme est un exercice exigeant, qui nécessite de la concentration. Malgré le sérieux de la tâche, nos dégustateurs étaient d’humeur facile et ne pouvaient s’empêcher de se lancer des boutades en attendant le service du prochain vin. Un avant-midi très agréable! L’Espagne a particulièrement plu à nos palais ce mois-ci. Sinon, tous les vins retenus sont solaires et proviennent tous de climats chauds, parfaits pour l’automne. Au plaisir de déguster le mois prochain!

Tous les produits sont placés par ordre croissant de prix afin de faciliter la recherche selon votre budget.

Rioja Vega, Espagne, vin rouge, code SAQ: 12699197, prix: 10,25$

Segura Viudas Cava Reserva Brut, Espagne, vin mousseux blanc, code SAQ: 158493 , prix: 14,05$

Luzon Jumilla, Espagne, vin rouge, code SAQ: 10858158 , prix: 14,80$

La Mascota Cabernet Sauvignon 2015, Argentine, vin rouge, code SAQ: 10895565 , prix: 16,15$

Château Cap de Merle, France, vin rouge, code SAQ: 276683, prix: 16,95$

Domaine La Madura Tradition 2014, France, vin rouge, code SAQ: 10682615, prix : 18,95$

Robertson Winery Constitution Road Shiraz 2013, Afrique du Sud, vin rouge, code SAQ: 13010911, prix: 28,50$

Coudoulet de Beaucastel 2014, France, vin rouge, code SAQ: 973222, prix: 28,55$

Umberto Cesari Liano Sangiovese Cabernet Sauvignon Vieilles Vignes 2014, Italie, vin rouge, code SAQ: 12704478, prix: 33,75$

Pour consulter les fiches de dégustations de tous les vins: exquis.ca

Les Anonymes d’Exquis réunis, une fois par mois, des passionnés du vin issus de différents milieux afin de décerner les 10 coups de cœurs d’Exquis.

Ce mois-ci, le comité de dégustation était composé de: