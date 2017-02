Ténébreuse – Aux Fous Brassant (Rivière-du-Loup)

Bonne nouvelle pour les amateurs de bière, la brasserie louperivoise Aux Fous Brassant étend son réseau de distribution cette année. Parmi ses propositions, on trouve la goûteuse Ténébreuse. Cette IPA noire a un nez qui combine des houblons américains et une bonne odeur d’orge torréfiée – qui rappelle le café. S’il s’agit d’une bière forte, l’équilibre entre l’amertume puissante et le malt torréfié et caramélisé la rend facile à boire, d’autant plus qu’il n’y a pas de goût de sucre résiduel. L’usage de houblons contenant beaucoup d’acide donne une fin de gorgée un peu résineuse. Cette bière amère et maltée accompagnera bien des fromages goûteux.

«Des gens qui n’aiment pas les bières amères et les bières noires aiment la Ténébreuse. L’idée est de mélanger l’orge rôtie et l’amertume. On voulait avoir le côté caramel de la céréale et beaucoup de houblon, mais sans qu’un paramètre passe par-dessus l’autre.» –Éric Viens, copropriétaire

Couleur: Noire

Amertume: Puissante

Houblon: Bravo, Cascade, Citra et Colombus

Taux d’alcool: 7%

Prix: 6,85$/500 ml (taxes et consigne incluses)