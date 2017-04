La renommée liste des World’s 50 Best Restaurants a remis ses prix annuels mercredi à Melbourne, en Australie. C’est le restaurant new-yorkais Eleven Madison Park, du chef Daniel Humm, qui a été sacré meilleur restaurant du monde pour la première fois. Il devance les deux anciens récipiendaires, l’Osteria Francescana de Massimo Bottura(2016) et l’El Celler de Can Roca des frères Roca (2015), qui arrivent respectivement en deuxième et en troisième position.